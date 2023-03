Ahora resulta que todos esos cartuchos quemados, que están levantando el dedo para ser tomados en cuenta para el próximo proceso electoral del 2024, según ellos, porque quieren servir a la ciudadanía.

Pocos les creen a personajes como el panista Raúl García Vivian, que salen a declarar que su gran preocupación es que mejoren las condiciones de los reynosesnes, pero cuando han tenido la oportunidad para hacerlo, pues se han dedicado a todo menos a trabajar por los reynosenses.

Como ocurrió cuando García Vivian fue legislador federal o cuando fue gerente de la Comapa, donde fue señalado de no trabajar, algo que dicen que no se le da porque no le gusta, y solo se concretaba a encerrarse en su oficina sin recibir a nadie, fuera quien fuera.

Fue tan mala la gestión de García Vivian al frente de la Comapa, que la dejo en quiebra y con un adeudo de 9 millones de pesos a la CFE, por eso nada mas de escuchar su nombre hasta cruces le ponían los trabajadores de la Comapa.

Pero eso ya quedo borrada de la memoria del ex legislador, ex regidor y ex gerente de la Comapa, quien ahora viene a afirmar que el comparte la problemática que están enfrentando los reynosenses, por lo que quiere buscar la presidencia municipal de ese fronterizo municipio en el 2024.

Pero todavía García Vivian tacha a las actuales autoridades de tener a la ciudadanía en el olvido, desatendiendo los problemas como basura, agua, baches, drenaje, por lo que habrá de esperar a que su partido el PAN decida si será el quien los represente, pero a cómo van las cosas, pues pocas posibilidades tendrían aun cuando el actual edil Carlos Makito Ortiz Peña, no ha hecho el mejor papel al frente de la alcaldía.

Por lo que apenas y García Vivian dijo sus intenciones de aspirar a la alcaldía de Reynosa, e inmediatamente le sacaron los trapitos al sol, o mejor dicho las auditorias que le practicaron en la Comapa, en las que se exhibieron los saqueos durante su paso..

Claro también habrá que ver a los otros dos aspirantes que son Francisco Garza de Coss y Leonel Cantú Robles, que buscaran ser elegidos como candidatos por el PAN, por que como se ha demostrado, que pese que van en coalición difícilmente cederá la candidatura al PRI y ni hablar del PRD, que de plano esta borrado del mapa.

Mientras que, en la capital del estado quien ya anda organizando comiditas con sus cuates, para convencerlos ser los mejores prospectos a la alcaldía de ese municipio, uno de ellos es el ex alcalde Oscar Almaraz, que se siente más que seguro que de lograr la candidatura recuperaran ese municipio, pero a decir verdad pues Almaraz peca de confiado, ya que a pesar del papel de Eduardo Gattas como alcalde no ha sido el mejor, pues difícilmente los ciudadanos volverían a confiar en la coalición PRI-PAN-PRD.

Ante esta posibilidad y el rechazo que están enfrentando del electorado, pues este trio está buscando ofrecer una novedad en el proceso del 2024, por lo que estaría tratando de convencer a los de Movimiento Ciudadano para que apliquen aquello de todos contra Morena, cosa que no tiene convencidos a los de Movimiento Naranja, ante lo quemados que están los tres partidos, ya que están convencidos que mejor solos que mal acompañados.

Por otro lado, mientras que el Gobierno de Tamaulipas ha integrado 60 expedientes contra ex funcionarios del gobierno de Cabeza de Vaca, por presuntas irregularidades, mismos que han sido enviados a la Fiscalía General de Justicia en el Estado, por lo que habrá de esperar que esta cumpla con su obligación y los llame a rendir cuentas ante la justicia, pero habrá que ver si hay voluntad de Irving Barrios Mojica para se cumpla con la ley.