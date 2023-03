En el 2024, una de las candidaturas que se jugarán, será la de Senador de la República, en donde, aunque usted no lo crea, los que actualmente están tienen derecho a la reelección.

Así es, si uno de los que ya están, ISMAEL CABEZA DE VACA del PAN o LUPITA COVARRUBIAS del MORENA, se reelige, podría estar en el poder 12 años.

El primero, no está muy bien posicionado, pero ya ha demostrado sus aspiraciones de buscar ese 12 nada despreciable. ISMAEL CABEZA DE VACA, tiene el sueño de reelegirse.

Sin embargo, gracias a que su hermano FRANCISCO CABEZA DE VACA, es el dueño del PAN Tamaulipas, bien podría darle esa reelección, el problema será, el poder ganarla, aunque sí podría, porque lo pondrían en la primera posición y aunque su partido perdiera ante MORENA, el partido quedaría en segundo lugar e ISMAEL se colaría nuevamente como Senador.

Pero si el PAN quiere ir por las dos senadurías, entonces tendrían que sacrificar a ISMAEL y poner a otro candidato.

De los únicos fuertes en el PAN, que pudieran dar pelea en las elecciones del 2024 para Senador, es el alcalde de Tampico, CHUCHO NADER, quien hasta ahorita es el único panista que ha ganado elecciones, además de elegir a una de sus mujeres fuertes, para hacer la dupla perfecta.

El PAN tiene un problema para las nuevas elecciones, poner a buenos candidatos para ir en busca de las dos candidaturas o de plano obedecer a su patrón FRANCISCO CABEZA DE VACA, para imponer a su hermanito en la primera posición y sacrificar a un candidato.

EL PRI NUEVO LAREDO NECESITA UN LIDER

En el PRI Nuevo Laredo siguen a la deriva, la falta de un buen líder sigue provocando que cada quien ande por su lado y sea vea muy difícil que vayan unirse para el 2024.

Hay que decirlo, al PRI Nuevo Laredo le hace falta un buen líder, alguien a quien la poca militancia que le queda, lo vea con agrado y conciliador, que otorgue confianza y deseos de volver a ser priísta de corazón.

Vemos a varios personajes decir que ya no quieren alianza con el PAN, sin embargo, de seguir desunidos, no tendrán más remedio que ir de «rémoras» de los panistas.

Aún existen neolaredenses priístas que pueden ser buenos candidatos, por ejemplo, RAMIRO RAMOS, CRISTABELL ZAMORA, MONICA GARCIA y VIVIANO VAZQUEZ, quienes sabemos, aún existe amistad y camaradería.

Estos cuatro personajes, junto a FERNANDO RODRIGUEZ, bien podrían conformar un gran equipo y reagrupar a los priístas que aún quedan y que solo están esperando la llegada de un líder que los motive.

FERNANDO RODRIGUEZ podría ser ese líder, sin duda es un político que pudiera tomar las riendas del PRI Nuevo Laredo y de ahí partir para retomar el rumbo.

Vienen nuevamente las elecciones del 2024 y si los priístas de Tamaulipas, en especial de Nuevo Laredo, no se reagrupan y exigen sus derechos, una vez más, desde el Nacional, les ordenarán ir con el PAN, sin derecho a candidatura y con la única obligación de andar en la calle pidiendo el voto para los azules… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

