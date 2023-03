¡Se acabó el invierno! Ha llegado este lunes 20 la primavera. Es tiempo de renacer, tiempo en que nuestro entorno recupera su verdor. En teoría nos espera un clima más agradable (aunque a muchos les encanta el frío); es en teoría un clima más agradable, si bien en el caso particular de las familias victorenses la amenaza es que en la llave de nuestras casas la falta de agua se hará presente en sectores que ahora no batallan mucho.

Y si ahora en muchas colonias no sale ni gota de agua en los grifos del rumbo de la Sierra Madre, esperemos que un buen huracán haga que mejoren los niveles de almacenamiento del «vital liquido» en la Presa Vicente Guerrero.

Y es que antes de programar una segunda línea del acueducto necesitamos que haya más agua en la referida Presa Vicente Guerrero.

Y es que el «Acuaferico» que construyó el gobierno del presidente Peña Nieto sirvió exactamente para dos cosas: para nada y para una fregada. Un total fracaso: 230 millones de pesos tirados exactamente a la basura. Y sin que haya sido castigado o al menos exhibido algún inepto o ladrón. Es un asunto del que nada se sabe.

Ahora se especula que la Segunda Línea del Acueducto va a costar 2 mil 500 millones de pesos. Pero con esto de la sagrada «Austeridad Repúblicana» no atisbamos en el horizonte momento alguno en que se inicien las obras. Y es que todo el money, toda la inversión de la Cuarta Transformación se encamina, dirige,encausa al Sureste mexicano, allá donde se inauguró una Refineria que no funciona y se construye un Tren maya que no tiene para cuando arrancar. Y nomás porque en aquel rumbo nació Ya Saben Quien.

En suma, bienvenida la primavera y que nos caiga este verano en el centro del estado un buen huracán, que tanta falta nos hace para mejorar los niveles de la «Vicente Guerrero».

Dos.- Nos reportan que en la delegación Tamaulipas de la Secretaria del Bienestar hay mucho optimismo debido a que la en entidad funcionan 25 bancos del Bienestar y hay diez más en proceso de construcción en los municipios de Reynosa, Río Bravo, Díaz Ordaz, Camargo, Matamoros, Valle Hermoso, Llera, Gómez Farías y Ciudad Madero.

«Estamos en el punto donde en un futuro cuando la Transformación se concrete totalmente habrá más bancos del Bienestar», comentó el delegado del Bienestar, Luis Lauro Reyes Rodríguez, ex presidente municipal de Güémez.

3.- Y en retorno al tema del abasto de agua potable el reporte que tenemos es que la administración municipal de Cd. Victoria a cargo de Lalo Gattás se aplicó y se pudo apoyar a las familias del Ejido Boca de San Pedro para obtener una bomba de agua que tanto necesitaban.

Al recibir en su despacho a una comisión de vecinos de Boca de San Pedro, el presidente municipal aseguró que se seguirá gestionando y sumando a más comunidades para que toda la zona rural reciba beneficios en distintos proyectos encamuinados al bienestar de las familias.