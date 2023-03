Francisco García Cabeza de Vaca movió a su bancada parlamentaria para asestar una jugada de dos bandas contra MORENA y el Gobernado Américo Villarreal Anaya, al atribuirle todos los males producidos por la gestión sexenal del panista y tratar de descalificar por anticipado, el I informe de actividades.

En conferencia de prensa, el cachorro Cantú Galván, Gerardo Peña Flores y otros legisladores panistas, rindieron un mini-informe de las metas que aseguran fueron conseguidas por Cabeza de Vaca en el gobierno, y al mismo tiempo arremetieron rabiosamente contra el gobierno de extracción de MORENA.

Peña Flores, nativo de Reynosa como Cabeza de Vaca, incurrió en el disparate de pedir la intervención de agencias de Estados Unidos en los asuntos de México, aunque se cuidó de aclarar que no habla de una intervención armada (con soldados gringos), sino de genios cibernéticos de esa nacionalidad.

Como si fueran chiquitos, los diputados de Cabeza de Vaca se atrevieron a asegurar que los legisladores de MORENA fueron obligados a firmar un manifiesto de apoyo al Gobernador Villarreal Anaya y de denuncia contra su patrón Francisco.

No se descarta que este día, Cabeza de Vaca mueva a sus incondicionales para que estorben, ensucien, saboteen o traten de arruinar mediante cualquiera otra acción, la ceremonia del I informe del médico Villarreal Anaya.

Francisco está resuelto a limpiar su imagen, aquí y en la Ciudad de México, con entrevistas a modo, videos y notas de su legión de tucos, pero no lo consigue a pesar de las carretadas de billetes que está gastando.

“Lo que natura no da, Salamanca no lo presta”, vuelve a comprobarse en el caso del ex mandatario panista.

A propósito de informe de gobierno, el Rector de la UAT Guillermo Mendoza Cavazos refrendó el compromiso de la institución con el desarrollo sostenido local, regional y global, mediane la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y el liderazgo.

Por el rumbo de Matamoros, el presidente municipal Mario Alberto López Hernández confirmó en conferencia de prensa, que la Junta de Aguas y Drenaje permanece en quiebra técnica y financiera, por malos manejos.

También presidente del consejo de administración de la JAD, el maestro López Hernández anunció un paquete de obras de rescate de la dependencia, por un monto de cien millones de pesos.

Agregó La Borrega que está comprobado que se cometió fraude porque mediante la manipulación del software administrativo se borraban cuentas, modificaban tarifas y aplicaban descuentos en las facturas de consumo emitidas.

Otro dato interesante aportado por López Hernández, es que de enero de 2022 a enero del 2023, la recaudación creció de 40 a 50 millones de pesos.

En tanto que en Nuevo Laredo, el Cabildo autorizó un paquete de obras por más de 70 millones de pesos, con recursos del programa federal del Registro Público Vehicular, REPUVE.

Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal consiguió que síndicos y regidores aprobaron por unanimidad de votos, la pavimentación de 42 cuadras en diferentes sectores de la ciudad, con un beneficio directo para 25 mil ciudadanos

“Estamos muy contentos porque ha sido un gran beneficio para todos, la ciudadanía obtiene certeza jurídica sobre su vehículo y ahora con lo recaudado los vecinos tendrán mejores vialidades”, dijo la joven presidenta municipal.

Nuevo Laredo es la única ciudad en Tamaulipas que cuenta con un módulo de 20 carriles para atender a la población que acude a la regularización de vehículos de procedencia extranjera.

Y en el PRI se anuncia la llegada a Tamaulipas del Sub-secretario de organización del comité nacional, Jorge Meade, como delegado general para respaldar a la dirigencia local que encabeza Mayra Ojeda.

Tienen la misión de hacer ganar a los candidatos del tricolor, en la madre de todas las elecciones que ocurrirá en el año 2024.

Hoy es el Día del Gobernador, por la rendición de su I informe.

