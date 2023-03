Para los acelerados, aquellos que quieren “ver sangre” por morbo, decirles que el brazo de la Ley actúa a paso lento pero seguro.

El gobierno de la 4T Tamaulipas, sin ánimo de venganzas ni persecuciones, no puede encarcelar a ex funcionarios si no sigue el debido proceso con presunciones de inocencia, y menos se pueden ventilar expedientes en público.

Cierto, ya pasaron cinco meses y medio y los “peces gordos” del panismo, incluyendo al innombrable, siguen libres, pero la Ley -bien aplicada- nunca tiene prisa, menos cuando se quieren elaborar carpetas que no den lugar a libertades por falta de elementos.

Ya caerán, aun cuando el gobierno de Américo tiene en su contra, como herencia maldita, el aparato persecutor de delitos: Auditoría Superior y Fiscalías.

Hagamos un recuento de los casos más “sonados”.

Pedro Hernández Carrizales, ex secretario de Desarrollo Social del cavacismo, dueño de medio presupuesto del Gobierno, fue capturado el 24 de noviembre del 2000 en Mérida, Yucatán, donde buscaba chamba, según dijo.

Le echaron el guante casi dos años después. Había terminado como funcionario el 31 de diciembre del 1999.

Sobre él pesaban acusaciones de peculado y otros por un monto de alrededor de 30 millones de pesillos, además de uso indebido de facultades.

Otro: El ex jefe de Prensa del geñismo, Mario Ruiz Pachuca, fue capturado por agentes ministeriales el 31 de agosto del 2011 en San Luis Potosí, ocho meses después de concluida la administración de Eugenio (31 de diciembre).

Las acusaciones –cierta o falsas son otra cosa: Secuestro, torturas y asociación delictuosa.

El único “pececillo” del egidismo en pisar penal, Cristobal “N”, Subsecretario de Egresos, cayó el 19 de julio del 2020 por uso indebido de atribuciones y facultades.

Como esa administración fue la primera que concluyó el 30 de septiembre (2016), la aprehensión se dio casi cuatro años más tarde.

Siguiendo con ex funcionarios, uno de los procesos más rápidos fue el de Pedro Silva Rodríguez, ex jefe de Gobierno de la Secretaría General en el periodo de Américo Villarreal Guerra, cuyo último día de ejercicio fue el cinco de febrero de 1993.

Por intervención -¿ilegal?.- de la entonces Procuraduría fue detenido por la Migra y el FBI en Mc Allen, Texas, el 30 de mayo de 1994 por ilegal. Lo entregaron en el puente de Reynosa a agentes ministeriales (acusación de tema de taxistas en Altamira).

Que no panda el cúnico, como se dice en gayola. No conocemos los expedientes pero la lógica y Ley de probabilidades nos dice que irán cayendo conforme avance el sexenio, sin prisas, sin pasar por alto el camino procedimental.

Y en el caso de los ex alcaldes –por delante el neolaredense Enrique Rivas Cuéllar-, tenga usted la seguridad que, si hay orden de aprehensión, no será de la noche a la mañana. La autoridad solo avisará cuando le eche el guante.

Valga otro ejemplo, el de Fernando Pedraza Chaverri, ex presidente panista de El Mante trienio 2002-2004, acusado de “comerse” 30 millones de pesos (se los llevó su cuñado Gustavo “C”). Cayó en Querétaro el 26 de agosto del 2005, casi un año después.

Un gobierno que se conduce con la Ley, que no amenaza, presiona, condiciona ni extorsiona, no podría conseguir órdenes de aprehensión en cuestión de días, y menos cuando los fiscales siguen al servicio del cabecismo.

Habrá que darles tiempo a los “representantes de la sociedad” y, si no responden a las expectativas ciudadanas que votaron por Morena para acabar con la corrupción, entonces la 4TT deberá buscar otros mecanismos para echar el guante a los delincuentes ¿no le parece?.

Muy atentos al informe del Gobernador Américo Villarreal este miércoles 15 en el recinto del Congreso, pero más que nada al mensaje político que pronunciará ante la comunidad después del acto protocolario, en el Poliforum.

Es de esperar que haga anuncios importantes no solo en el renglón de obra pública, de acciones y servicios humanistas, sino en el tema de latrocinios de los antecesores, los expedientes turnados por Contraloría a la Fiscalía Anticorrupción.

Américo llega a su primer informe con una alta aprobación ciudadana, incluso más que el 50 por ciento de la votación en las urnas a su favor en junio del 2022.

La encuestadora Electoralia lo ha colocado en los últimos meses en el primero y segundo lugar del ranking nacional, con una aceptación de hasta el 62 por ciento. Factométrica le dio el 75 para colocarlo en la segunda posición de los 32 gobernadores.

Después de entregar su informe a los diputados, programa de 15 minutos, AVA comparecerá ante la representación ciudadana.

Tema aparte, interesante –ejemplo para otras instituciones- el proyecto de composta orgánica que en sus instalaciones lleva la Unidad Académica de Ciencias de la Educación de la UAT, aprovechando los desechos no solo de su cafetería “Alces” sino de residuos de jardines y áreas verdes, generando humus para producir acelgas, repollo, cilantro, tomate, calabaza, papaya, nopal, zanahoria y sandía.

Participan estudiantes y maestros coordinados por la doctora Sylvia Avila Rodríguez y el maestro Luis Alberto Portales, a fin de promover soluciones para un futuro sostenible.