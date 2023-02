Durante el sexenio de FRANCISCO CABEZA DE VACA, no solo hubo persecución contra sus enemigos políticos, también contra aquellos que se supone, era su gente, sus aliados.

Todos sabemos que muchos panistas también estuvieron sometidos por CABEZA DE VACA y muchos no tuvieron más remedio que quedarse callados, que callar sus ideales, propuestas y deseos políticos, de lo contrario sabían que su Gobernador podría castigarlos.

Siempre hubo panistas que estaban en contra de la forma de gobernar y de manejar el PAN por parte de CABEZA DE VACA, sin embargo, callaron porque sabían que les podría ir mal, solo con ver lo que les pasaba a quienes osaron ir en contra de él.

Sin embargo, hoy que ya CABEZA DE VACA no está como gobernador, muchos panistas han salido a manifestar su inconformidad de manejar al partido, principalmente por las constantes derrotas y por insistir en seguir sosteniendo al perdedor de LUIS «CACHORRO» CANTU.

Hoy esos panistas inconformes han creado el TUCCA (Todos Unidos Contra el CAchorro).

El primero en poner el dedo sobre la llaga, es el ex Diputado Local y Federal, SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, quien posteó en sus redes sociales un mensaje para «EL CACHORRO» CANTU.

La frase que posteó CHAVA ROSAS es «El partido necesita resultados positivos» y una imagen del Presidente del PAN Estatal LUIS «EL CACHORRO» CANTU, con la frase «Cachorro, en la vida tenemos que saber cuándo es el momento de hacernos a un lado; tú ya tuviste la oportunidad, el partido necesita resultado positivos».

De inmediato, muchos panistas comenzaron a comentar que estaban de acuerdo con el pensamiento de CHAVA ROSAS, asegurando que «EL CACHORRO» debe quedar fuera de la dirigencia del PAN.

Uno de esos comentarios es de MANUEL CANALES, quien decidió alejarse del partido en la elección pasada para alcaldes, quien escribió «Desde hace mucho tiempo debió él y otros haber dejado el partido, no han aportado nada, las posiciones políticas que ha participado son de regalo (pluris), solo así gana, él como otros le hicieron y le siguen haciendo mucho daño no solo al partido, a la gente que confiaba».

Lo hemos dicho muchas veces, «EL CACHORRO» CANTU solo está como dirigente porque CABEZA DE VACA insiste en sostenerlo para seguir manejando el partido a su antojo.

Los panistas deben levantarse y tumbarlo de esa dirigencia, porque de no hacerlo, «EL CACHORRO» y CABEZA DE VACA se servirán las pluris a su antojo y dejarán nuevamente a la militancia viendo.

Urge que los panistas se armen de valor porque si no, todas esas pluris las ocuparán las mismas personas u otras que ni conocen, como sucedió en la elección pasada, donde el PAN obtuvo 5 regiduría, pero al final, solo tiene 2, porque los demás decidieron dejar al partido, al fin que ni militantes eran, bueno, uno sí y hasta el dirigente era.

UN DIA VOLVERE: GLAFIRO SALINAS

Quien nuevamente ha reiniciado sus actividades en redes sociales, en lo que a política se refiere, es el ex diputado Federal y Local, GLAFIRO SALINAS MENDIOLA.

Recordemos a GLAFIRO, panista de corazón y quien logró conquistar dos escaños importantes, a pesar que tenía todo en su contra.

Cuando se lanzó en busca de la Diputación Federal, allá por el 2012, cuando el PAN estaba muy, pero muy «jodido», no tenía presupuesto y fue candidato porque ningún panista quería ser candidato si no iban en las primeras tres regidurías.

Sin embargo GLAFIRO no se espantó y le entró con todo, a pesar de tener todo en contra, dando la gran sorpresa, al ganarle al, en ese entonces, poderoso PRI.

Después todo fue más fácil, fue seleccionado para ser candidato a Diputado Local y también la ganó.

Pasó el tiempo, se alzó como el mejor Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, a quien hasta ahorita no han podido superar.

Tuvo su oportunidad de ser candidato a Presidente Municipal, pero no se atrevió y cuando se dio cuenta, el PAN ya iba de picada y tuvo que hacer una pausa en su carrera política.

Hoy lo vemos nuevamente con ganas, más ahora que en el PAN tiene que renovarse, para no volver a ser ese partido «jodido» que era antes.

Este fin de semana, GLAFIRO SALINAS, subió una foto en sus redes sociales, cuando era Diputado Federal, con la frase «Mi gente, lo más Más maravilloso que tuve como experiencia como Diputado federal, el más alto honor que tuve su cariño que siempre me expresaron, que Dios los bendiga siempre… ¡Un día volveré!

La frase «un día volveré», bien pudiera descifrarse como que GLAFIRO SALINAS está listo para regresar en este 2024 e ir al rescate del PAN y volver a llenarlo de gloria, como ya lo hizo una vez.

Esperemos el regreso de GLAFIRO SALINAS… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

