La política y el trabajo de la administración estatal está basada en el humanismo, en reconocer a cada uno de los trabajadores su compromiso con la sociedad, el desempeño de sus actividades, por eso, es de reconocerse el esfuerzo en la inversión o aplicación de más de 80 millones de pesos que el gobernador del estado aplicará en la nivelación de sueldo a los trabajadores del estado.

Aunque como siempre, para muchos será desde luego una acción política, para los trabajadores es un reconocimiento que el gobernador Américo Villarreal Anaya, hace a quienes entregan su talento, capacidad y dedicación en favor de los ciudadanos y más aún, porque existen trabajadores del estado que ganan incluso por debajo del salario mínimo.

La justicia laboral llegó en esta administración más para los que menos ganan, por ello es que el Dr. Jesús Lavín Verastegui explica que:”En muchas ocasiones ya lo ha expresado el gobernador, Américo, hay un gran número de trabajadores que ganan por debajo del salario mínimo que sin exagerarles van a percibir hasta un 82% de incremento salarial, casi lo doble, por la sencilla razón que estaban mucho muy por abajo del salario mínimo”.

El total son alrededor de 80 millones de pesos, la inversión que se aplicará en este beneficio para los trabajadores del estado que ahora si verán los resultados y beneficios de la administración de la 4T que les reconoce su trabajo, su trayectoria y esfuerzo, insisto, una administración humanista.

Lavín, habla de una reacomodo de personal, no de nuevas contrataciones en el gobierno del Dr. Américo Villareal, por lo pronto, y lo que sí es una buena noticia es que en breve se dará este anuncio y lo que es mejor, dar un equilibrio salarial a la base trabajadora, incluyendo a los de nivel 152, jefes de departamento y subdirectores.

En esta nueva reingeniería y justicia salarial para los trabajadores, la administración estatal busca un equilibrio y beneficio para los trabajadores “Se trata de beneficiar a todos aunque con diferentes porcentajes por las diferencias en sueldos que existen” y refiere Lavín que algunos trabajadores preferían mejor ser base sindical que estar como jefe de departamento e incluso subdirectores.

Son porcentajes más chicos porque hasta el nivel 132 se les va a aumentar hasta el 20% pero de ahí para abajo 25,30 y en algunos casos hasta el 82% y no pocos, hay mucha gente en ese esquema, pero aclara el Secretario de Administración, “Es hasta el nivel subdirector. Director de área; en los casos de director general, subsecretario, gobernador cero, seguimos en la postura que anunció el Gobernador y se va a seguir dando cumplimiento a eso”, dice Lavín.

Por lo pronto la noticia pondrá a muchos contentos y sabrán que la justicia laboral y prestacional llegó con esta administración en donde hay que reconocer que hay voluntad y mucho trabajo por parte del doctor que habla y practica la sensibilidad y el humanismo de su gobierno.

DOS. El Congreso del Estado abrió la posibilidad de llamar a cuentas al auditor Jorge Espino Ascanio, dice la hoy presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, por las irregularidades que se han encontrado de las cuentas púbicas del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y donde sólo Espino, no encontró delito.

Úrsula Salazar Mojica, refiere que se habla de un acto de justicia para el pueblo, pues según ella y los responsables de la comisión de Auditoria del Congreso estatal, existen muchas irregularidades en las cuentas del ex gobernador de acción nacional.

Como en muchas ocasiones, la auditoria superior del estado ahora actúa sólo por indicaciones y atendiendo instrucciones, en este caso se habla de que Espino obedece a los intereses del pasado y su encomienda es proteger a los que se fueron.

Por el contrario Úrsula habla de trabajar conforme a la Ley y en base a la responsabilidad que se tiene con el pueblo e Tamaulipas.

TRES.- Y si de buenas noticias se habla ahí tiene usted que con un inversión entre los 500 y los mil millones de pesos la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del rector Guillermo Mendoza Cavazos abre la posibilidad construir el “Hospital Universitario”, sueño de los tamaulipecos y de muchos universitarios desde luego.

Lo hemos dicho varias ocasiones, el rector tiene una visión para cada área en donde la imprime su dinamismo y dedicación, por eso es que ahora asegura que se tiene este proyecto en donde se pretende trascender y en algún momento iniciar la primera fase, contar con unas 150 camas, un modelo parecido a una clínica y posteriormente extender su infraestructura, disponiendo el espacio y las mejores condiciones en la ciudad y puerto de Tampico.

En rector refiere que hay entusiasmo entre la comunidad docente y educativa y la buena intención de la rectoría aun cuando “La construcción del Hospital Universitario quizás no sea un problema, el detalle es el financiamiento para su operación de un tamaño de esa naturaleza y si no tienes un subsidio quizás quieras cobrarlo y ya no funcionaría como universitario, estamos evaluando el proyecto, el espacio está en Tampico, ojalá algún día lo pudiéramos llevarlo a cabo”, dice el rector, pero de que es una buena noticia, es una buena noticia, enhorabuena.