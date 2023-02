Ya lo dijimos, las elecciones del 2024 serán muy importantes en México, pero sobre todo en Tamaulipas, en donde algunos políticos han optado por destapar sus aspiraciones de una buena vez, para que sus respectivos partidos empiecen a tomarlos en cuenta.

Ayer hablamos sobre el destape del Sub Delegado de Bienestar, GASTON HERRERA, de inmediato, otro neolaredense levantó la mano, se trata del priísta VIVIANO VAZQUEZ, quien aseguró que está listo para aparecer en la boleta del 2024.

VIVIANO es actualmente regidor, sin embargo, dijo estar listo para contender por cualquier candidatura que su partido considere.

«A mi me gustaría, ser regidor es un gran honor, sí me gustaría participar en algún puesto de elecciones popular, si mi partido me llama, pero si voy a participar en la próxima elección y me pondré a trabajar más desde el día de hoy hasta que venga la elección, para representar a mi partido con honor y lealtad», dijo el edil, quien hasta el momento ha hecho un buen papel en el Cabildo.

Hay que reconocer que VIVIANO ha estado pendiente, desde el Cabildo, para atender las necesidades de los neolaredenses, ha sido un buen fiscalizador del presupuesto del pueblo.

Pero no solo eso, a VIVIANO se le reconoce por ser el regidor que ha puesto el dedo en la llaga para exhibir la mala construcción de la autopista La Gloria-Km26, la entrada a Nuevo Laredo, la cual es excesivamente cara y peligrosa.

Los alegatos de VIVIANO han servido de mucho para que el Municipio, a cargo de la alcaldesa CARMENLILIA CANTUROSAS, encabece una férrea defensa en contra de esa autopista.

Por ello decimos que el priísta ha hecho un buen papel como regidor y ha logrado penetrar entre las simpatías de la ciudadanía, por ello, podemos asegurar que sería un buen candidato para el PRI en el 24.

Por cierto, VIVIANO no solo piensa en él, habló sobre los cuadros que tiene el PRI Nuevo Laredo, para elegir candidatos y poder ir solos a la elección, sin la necesidad de ir nuevamente en alianza con el PAN.

Citó a FERNANDO RODRIGUEZ, del Consejo de Instituciones; la ex candidata a alcaldesa, ex diputada federal y ex regidora, CRISTABELL ZAMORA; el ex alcalde, DANIEL PEÑA TREVIÑO; el ex diputado y ex dirigente estatal del PRI, RAMIRO RAMOS y su esposa, la ex alcaldesa y ex regidora, MONICA GARCIA, priístas que son muy conocidos en esta frontera.

EN REYNOSA TAMBIEN HAY CALENTURA

Pero la calentura por los destapes no solo son en Nuevo Laredo, en Reynosa también la hay y hasta con más intensidad.

Resulta que el Diputado Local de MORENA, MARCO GALLEGOS, se voló la barda en eso de los destapes, pues no solo dio una conferencia o lo publicó en sus redes sociales, si no que mandó a poner espectaculares para que todos se enteren que quiere estar en la boleta del 24.

“Si tuviera que elegir, elegiría a Reynosa” o “Hagamos que Reynosa Marche Sobre Ruedas”, son los mensajes de los panorámicos, el último mensaje en una alusión a que él se desplaza en una silla de ruedas.

Al ser entrevistado, MARCOS aceptó tener aspiraciones para aparecer en la boleta, aunque no dijo si para alcalde, diputado o senador.

“Tenemos aspiraciones a aparecer en la boleta, ya veremos en cuál, es decisión del partido, hacemos el trabajo que nos toca, como cualquier persona que participa en política la aspiración es seguir participando, representando a su ciudad, a su Estado”, dijo.

No cabe duda que el 2024 está más cerca de lo que imaginan… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

