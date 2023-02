¿Qué piensan de la elección del domingo? Se eligió a José Ramón Gómez Leal, de MORENA, como sustituto del sustituto de Américo Villarreal Anaya en el senado. La participación ciudadana, según se preveía, solo fue del 21 por ciento. Algo que dice mucho, quizá demasiado, de cómo es la sociedad tamaulipeca. No tiene interés en participar solo cuando se trata, hagan de cuenta, a jugar a la democracia; sin que las apuestas sean fuertes, ya sea por un candidato a Presidente Municipal o Gobernador.

En eso de echar la culpa, yo diría que es cuestión de idiosincrasia, puesto que el mexicano está catalogado como individualista, que no le gusta jugar en equipo; menos cuando, en el juego, no hay nada atractivo como beneficio: quienes estuvieron en la campaña, bien que lo saben, al final no obtendrán mejor compensación, un trabajo o la recomendación para un contrato o un crédito. Fue, hagan de cuenta, una competencia de saliva.

LOS DATOS.

Ya contabilizadas todas las actas (4778) se contaron 590 mil 396 votos en total, que da una participación del 21.96 por ciento. Hagan de cuenta que cada 10 solo votaron 2, los otros 8 prefirieron ser parte del abstencionismo, sea por falta de incentivos o porque no tuvieron ningún interés en participar. De esos José Ramón Gómez Leal obtuvo 421,091 votos, que significan el 71.32%; Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez 130,459 votos en tanto que Manuel Muñoz Cano obtuvo 23,256 votos… para llorar.

La radiografía de los partidos políticos es interesante: Morena obtiene el 383,277; el PAN, 101,192; PT, 37,814; el PRI, 23,941; el Verde 23,256 y el PRD 5,326. ¿Por qué es interesante? Resulta que el PT, aparece ya como tercera fuerza en tanto que el PRI y el Verde, hagan de cuenta, que van parejeando. Y el que, de plano, no pinta para nada es el PRD: solo 5326 votos. Dirán con razón, fue una elección atípica, efectivamente, pero cada partido puso lo que tuvo de su parte… y, por eso, el gran perdedor es sin la menor duda el PAN.

EL GRAN PERDEDOR.

En principio, que quede claro, el gran perdedor es la práctica democrática; reprobados los partidos políticos, puesto que ellos, solo ellos según dicta la Constitución, tienen la obligación de promover la democracia y participación ciudadana. Ya visto en otro plano, los mismos protagonistas de la contienda, siempre que pudieron, echaron la culpa al órgano electoral, que planea y organiza la elección.

José Ramón Gómez Leal fue claro: que el INE no hizo su trabajo de difundir el proceso electoral; en tanto que Manuel Muñoz Cano, desde un principio, asevero que solo el 30% de la población sabia de la elección. Por otra parte, hay una gran coincidencia: la elección fue atípica, el interés no fue intenso ni la participación y la campaña de los candidatos. En lo personal se me hace, muy pero muy difícil, que la gente no supiera de la elección… a menos que vean Tv ni escuchen la radio, al menos los promocionales en la tv a veces hasta los repetían una y otra vez, fastidiaban pues.

LAS CULPAS.

¿Cuantos municipios gano el PAN o el PRI’, por decir, se preguntan, tomando en cuenta que en más de 30 gobierna el PAN, y es que esa coyuntura nos lleva a otro punto: ¿Qué sucedió en Tampico? Si, ahí donde gobierno Jesús Nader y está catalogado como mejor alcalde de Tamaulipas… los datos dicen que ahí gano el JR, y a partir de ese dato, ya le cargan la culpa al Presidente municipal. Lo tildan de vendido, de entreguista con Américo, porque dicen no echó a andar su maquinaria electoral.

Para mí, obvio, en lo personal, hay tres grandes culpables: primero, el Estado que ha sido incapaz de crear una cultura de participación, porque el sistema educativo no politiza, no enseña como analizar hechos políticos; segundo, el individuo mismo, que inmerso en su individualismo se muestra indiferente ante los acontecimientos, en este caso, políticos. Y el tercer culpable es, sin la menor duda, los partidos políticos: porque se limitan a elegir candidatos y a hacer campañas, pero no generan acciones o procesos de socialización de la praxis democrática y la participativa.

NO HACEN POLITICA.

¿Qué hacen los políticos? La respuesta es simple: hacen política y como deben hacerla, buscando adeptos de sus ideas y propuestas, vinculándose con el pueblo, atendiendo y resolviendo su problemática. Pongo un ejemplo: Yuridia Iturbe, la actual dirigente estatal de MORENA, en plena campaña su propuesta fue: pedir a la militancia que hablaran con sus amigos, que los convencieran de votar por el JR, es decir, les pidió que hicieran una lista de amigos. ¿Qué otra cosa hizo, en serio, como actos de campaña?.