La empresa encuestadora Mitofsky publica resultados de febrero en cuanto al desempeño de presidentes municipales de México, donde el tamaulipeco Jesús Nader vuelve a ganar el primer lugar nacional, como edil de Tampico.

Otros 16 presidentes municipales cuerudos adornan la lista, destacando Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal, de Nuevo Laredo, quien aparece en la posición número 13. Makito de Reynosa da pena ajena con su cartelón número 75.

Mario Alberto López Hernández, la Borrega de Matamoros, obtuvo el lugar 32, apenas abajo del regiomontano Luis Donaldo Colosio Riojas.

Por su parte, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador felicitó ayer en su conferencia mañanera, a Tamaulipas por los resultados de la elección extraordinaria de senador de la República.

Ponderó el jefe de las instituciones nacionales, el clima de paz y tranquilidad que prevaleció durante la jornada cívica en nuestro Estado, sin dejar de lamentar que fue notable el abstencionismo en toda la nación.

Felicitó Andrés Manuel a Tamaulipas por su clima de seguridad y transparencia en las elecciones.

El INE-IETAM publicarán el sábado los números oficiales resultantes de los comicios y no se prevé que se produzcan modificaciones. MORENA-PT arrasaron con la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, en una proporción de tres votos a uno.

Ayer mismo, José Julián Sacramento Garza hizo pública su exigencia de la inmediata destitución del presidente estatal del PAN, el cachorro Luis René Cantú Galván, pues lo responsabiliza de la caída del partido.

Ex senador de la República, ex diputado federal, ex candidato a Gobernador, Sacramento emplazó al cachorro a renunciar “por vergüenza”, al considerar que es la única manera de que el PAN se recupere.

Y advirtió a renglón seguido, que si Cantú Galván no es echado de la presidencia del partido albi-azul, sus candidatos serán derrotados en la elección concurrente del año 2024,

Estamos hablando de candidatos a Presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales.

Por el rumbo de Matamoros, el presidente municipal López Hernández detonó una bomba política con la revelación de que están quebradas las finanzas de la Junta de Aguas y Drenaje.

La Borrega, llamado así por sus amigos, acusó a los anteriores funcionarios que tuvieron bajo su mando el manejo de la JAD, de haber incurrido en irregularidades administrativas, exceso de personal y un contrato colectivo de trabajo leonino.

Los abusos impidieron que la dependencia para-municipal obtuviera en el año 2022 un ingreso de 242 millones de pesos, pues con ligereza e irresponsabilidad, los funcionarios autorizaron descuentos por ese monto, a usuarios morosos.

Las instalaciones de la JAD son ruinosos y obsoletas en su mayoría, con el registro de más de 400 caídos en diferentes rumbos de la ciudad, que no han podido ser arreglados por la falta de dinero.

Reconoció que el servicio que proporcionan a los consumidores es deficiente, por las fugas de aguas negras, la baja presión y agua turbia en las llaves. A partir de hoy empezará un proceso de rehabilitación, que durará entre uno y dos años.

Anunció la Borrega, que la JAD dejará de ser manejada con criterio político pues el consejo de administración será entregado a personas de la sociedad civil, se revisará la nómina para depurarla y le pondrán lupa al contrato contractual.

Por el rumbo de Nuevo Laredo, la presidenta municipal Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal se reunió con su colega de Laredo, Texas, Víctor Treviño y con legisladores de ese país así como con representantes de los condados de Webb, Starr y Zapata.

Para el efecto, se instaló una mesa de negociaciones donde se plantearon proyectos bilaterales de beneficio para las familias de ambos lados del rio Bravo.

La región de los Dos Laredos está contemplada en un ambicioso proyecto de desarrollo económico, seguridad y protección ambiental, con la concurrencia de dependencias de los dos países.

El gobierno de Carmen Lilia rindió un informe sobre las inversiones que se hacen en la instalación de colectores sanitarios, para evitar que las descargas contaminen el agua del río Bravo.

