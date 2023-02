Se acabaron las campañas políticas, la veda electoral y la Ley Seca que se prolongó por dos días. Volvemos a Tamaulipas que tenemos al destrozado Tamaulipas que nos dejó el mal gobierno de los Vientos de Cambio, pero que entre el trabajo del nuevo Gobernador Américo Villarreal Anaya y el voto de los tamaulipecos –que votaron por Morena y PT, mandando a la derrota a la candidata azul panista Imelda San Miguel –y a sus incomprensibles aliados del PRI– de la derrota.

¿Porqué si el ex Gobernador Cabeza de Vaca tanto dañó, humilló, pisoteó al priismo tamaulipeco, porqué sus dirigentes nacionales (Alejandro Moreno Cárdenas) y estatales (Edgar Melhem Salinas y Carlos Solís Gómez) aceptaron ir en alianza con los panistas? ¿Qué hizo el gobierno panista de Cabeza de Vaca –por ejemplo– por Cd. Victoria, además de remodelar lo zona lateral al Estadio Marte R. Gómez y construir el restaurante «Winner Coffe» en el 17 Carrera (que ellos mismos llevaron a la quiebra), nada bueno, absolutamente nada hicieron por Victoria capital, que no fuera mandar a la calle a 20 mil burócratas?

Primero, la derrota de Truko Verástegui y ahora la derrota de Imelda San Miguel es el costo mínimo por tanto cochinero cabecista. Con todo los cabecistas—que no los panistas– tiene en su poder la Fiscalia Tamaulipas con Irving Barrios Mojica a la cabeza, y otras instancias. Misma Fiscalía por cierto quer ha sido absolutamente incapaz para esclarecer los asesinatos de los periodistas victorenses Héctor González Antonio y Antonio de la Cruz (con una de hijas tambien asesinada). Parece que la Fiscalia del Dr. Irving apenas es capaz de tener Escoltas que se quedan dormidos arriba de la patrulla y con bebidas alcholicas en su entorno en plena «Ley Seca».

En estos meses los medios de comunicación han ventilado diversas corrupciones, malversaciones, y similares de funcionarios cabecitas, ¿pero cómo la Fiscalia de Irving Barrios los va a procesar si el jefe suyo, el que lo puso a él ahi se llama FJGCV?

Esperemos que ya con esta derrota en coalición con los cabecistas el reynosense Carlos Ernesto Solís Gómez se decida a sacar su veinte, a desligarse de los cabecistas. Debe el PRI Tamaulipas volver a sus origenes revolucionarios y dejarse ya de andar de socio con sus verdugos. Y lo digo con el derecho que tengo por haberme afiliado al PRI en mi lejana juventud, aunque luego ya no renové mi credencial.

2.- El que anda en esta semana post-electoral anda contento es Lalo Gattás Báez, y es que tiene sus motivos: el domingo 19 su candidato de su partido Morena, José Ramón JR ganó la senaduría; este lunes 20 su esposa Lucy Rodríguez de Gattás celebró su cumpleaños, y por si algo le faltara la encuetadora «México elige» acaba< de publicar un Estudio nacional de Opínión Pública, que lo coloca a él–Lalo Gattás, del partido Morena—en el Sexto lugar de los mejores presidentes municipales de Capítal, con un 58.3% de aprobación.

El primer lugar lo obtuvo el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos del PRI (¡Ajúa!) con 64.9% de aprobación; segundo: el alcalde de Mérida, Renán (uff) Barrera Concha, del PAN (también hay gente eficiente); tercero: la alcaldesa de Villahermosa, Yolanda del Carmen Osuna H., de Morena; cuarto: el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, de Morena;quinto: el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez. del PAN ( ya se la saben también en el PAN hay gente trabajadora.

Así, el alcalde Gattás debe andar contento, como lo andan las familias de la calle Neptuno de la colonia Vamos Tamaulipas, primera etapa. Yo creo que los vecinos de esa calle no se la creen, y es que ustedes han de saber lo lejana que esta esa colonia, y luego han de saber que el planeta Neptuno es el planeta más lejano del sistema solar. Pero ya les llegó la bendición de que les pavimentarán… y de concreto hidraulico. Ya saben, cuando hay, hay. Y eso que no se hizo con el Fondo de Capitalidad, que al alcalde Gattás le acaba de caer como bendición del cielo. ¿Qué no?

3.- Entere las buenas noticias de este mes, tenemos que la Asamblea de la Universidad Autónoma de Tamaulipas aprobó la creación de nuevos programas de posgrado, con lo cual podrá atender la demanda que requiere la región.

Vale decir que la referida asamblea se realizó de modo virtual y se trasmitió desde la Sala de Juntas de Rectoría, con la asistencia presencial del Rector Gullermo Mendoza Cavazos, y el contador Luis Navarro Rosso, decano de la Universidad.

Así, se aprobó la creación de la Maestría en Psicología Educativa en la Facultad de Derecho-Tampico; la Maestría en Administración e Innovación Digital en la Facultad de Comercio-Nuevo Laredo.

Tambien se creó la Especialidad en Urgencias Medico Quirurgicas en el Hospital Regional de Alta Especalidad de Cd. Victoria. Entre más y mejor educación, más bienestar. NOS VEMOS.