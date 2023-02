Mañana será un día interesante para los tres aspirantes a ocupar la curul vacante en el Senado de la República, obviamente solo uno ganará la elección, pero a final de cuentas los otros dos también habrán ganado, me explico:

Uno será quien tendrá la oportunidad de tomar protesta como senador en la cámara alta, aunque sea solo por año y medio, para terminar la legislatura actual, pero igual se abre la puerta para nuevas oportunidades políticas, mientras los otros dos personajes que participaron en el proceso extraordinario ganaron el boleto de entrada a la boleta en el 2024, obviamente no fueron de gratis a la contienda, todos sabían que ganarían hasta perdiendo y seguro tendrán espacios privilegiados en las listas plurinominales, es más, hasta candidaturas importantes si los astros se alinean a favor de ellos.

Es muy probable, por lo menos así se pronosticó en toda la campaña, que JOSE RAMON GOMEZ LEAL, JR, pueda ganar, pero también su suplente obtendrá la posibilidad de suplirlo en el senado, si hay la necesidad, porque, de ganar, quizá GOMEZ LEAL no concluya el periodo, sino que solicite licencia al cargo para ir por otra aventura electoral, ya lo vera.

Mientras que MANUEL MUÑOZ CANO e IMELDA SANMIGUEL también ganaran mañana, puede ser que no les alcance la cantidad de votos para convertirse en senadores, pero de que ganan, ganan, quizá ya estén apalabrados para lo que siga en el 2024.

No se duda que IMELDA SANMIGUEL tenga amarrada una candidatura plurinominal para el año entrante, una recompensa debe tener, de hecho, no fue tan mal candidata solo que el viento ya no sopla a su favor.

MUÑOZ tiene mucho que ganar con participar, de entradita subirá la cantidad de votos para el Verde Ecologista, de echo en esta ocasión en esa franquicia hubo más candidato que partido, y eso debe tener compensación, aparte, esta campaña le sirvió a MANUEL para placearse, recorrer territorio, hacer amarres y estar listo para cualquier desaire el año entrante.

Aunque, a decir verdad, para la ciudadanía no es de importancia la actual elección, pero si para los partidos y la clase política pues necesitan espacios, estar vigentes, se muestran en movimiento, se miden en las urnas para ver cómo andan en el ánimo del electorado y así prepararán su terreno para el 2024.

En fin, la situación es que como no hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla, mañana los tamaulipecos tenemos la oportunidad de votar en una elección extraordinaria, en una jornada histórica donde posiblemente los candidatos no obtendrán los votos que quieren pues el desinterés ciudadano sigue prevaleciendo.

Y es que definitivamente el proceso electoral solo sirvió para que los partidos políticos y sus candidatos estén presentes, se placearan y midieran como andan, prácticamente es el cáliz para la elección que sigue.

Habrá un ganador, en votos, de la elección, no hay duda, pero igual de alguna manera ganarán los tres participantes, quizá no como esperaban, pues no es solo el ganar, sino el cómo o con cuantos sufragios ganaron, pero sea como sea el triunfo, es un hecho que cada uno su ganancia tendrán por participar.

Correo electró[email protected], [email protected]