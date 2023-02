Pues ahora resulta que SILVIA ALMANZA, Directora de Atención Ciudadana en la administración estatal pasada, dice, palabras más palabras menos, que ella no tiene que serle fiel al exgobernador porque él no la dejo encargada de nada, ¿quería más la mujer?, Quizá quedarse de diputada o magistrada, pero para tal distinción capacidad le faltaba.

Aunque también puede ser que la postura de SILVIA responda a que quizá deseaba un bono, compensación de marcha más abultada, poro también se duda que se fuera con las manos vacías, aparte, fueron seis años que con el puesto lucro y tráfico de influencias para su beneficio y su familia utilizo, en la junta de aguas de Matamoros bien lo recuerdan.

Hasta las personas más ajenas o lejanas del sistema se dieron cuenta de la cercanía que tenía SILVIA ALMANZA con el exgobernador, de hecho, ella misma lo presumía en todo momento y en todo lugar, incluso en fotografías que subía a redes sociales de eventos familiares de los GARCIA CABEZA DE VACA.

Ahora que ya no goza de las mieles del poder que disfrutó a placer, SILVIA dice que no tiene relación con el exgobernador, que la administración acabó y CABEZA DE VACA de nada le dejó encargada, como si nadie se hubiera dado cuenta de cómo lucraba con la amistad que tanto cantaba cuando aseguraba que el exmandatario estatal solo en ella confiaba.

“Nunca estuvo buena esa mujer”, dice un expanista al conocer las versiones de SILVIA ALMANZA desligándose de su pasado reciente cuando ella fue la que más faroleo y hasta lucró presumiendo la amistad de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA.

“Eso que lo deje para los que nos dejaron fuera, que ni un chicle nos invitaron a pesar que fuimos los panistas que siempre con el PAN nos la rifamos”, remata el empresario en conocido centro social al norte de la capital tamaulipeca.

A la plática sobre los dichos de ALMANZA se une otro personaje que quiso, no pudo, ser candidato del PAN pero que igual los primeros años le fue muy bien en la administración estatal pasada, “aunque no me tomaron en cuenta para nada político y luego hasta de la administración me echaron no soy tan desagradecido como SILVIA, ella hasta se daba el lujo de entrar sin picaporte a las oficinas privadas de los secretarios, subsecretarios y directores generales para pedir o exigir una atención alegando era la emisaria del exgobernador”, dice el exfuncionario.

Impertinente, arbitraria, grosera, altanera, con ínfulas de grandeza, en reuniones opinaba de todos los temas como si los conociera o de perdido tuviera noción de ellos, dice también un expanista, ahora morenista, que conoce bastante bien a SILVIA ALMANZA.

En fin, la situación es que ahora resulta que SILVIA ALMANZA luego de disfrutar a placer el poder en la administración pasada reniega de su exjefe desvergonzadamente.

Nunca se ha caracterizado SILVIA por prudente o inteligente, ahora con sus dichos se retrata de cuerpo entero, muestra su cinismo, voracidad y que no es digna de confianza, que donde este echara todo a perder. “Nunca estuvo buena esa mujer” dijo un panista de ayer.