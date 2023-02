Está a punto de culminar una elección más, la extraordinaria para Senador de la República, la cual concluye con la votación en las urnas este domingo 19 de febrero.

Sea cual sea el resultado, inmediatamente nos metemos en la fiebre de las elecciones del 2024.

El calendario electoral para las elecciones del 2024 iniciará allá por septiembre, pero seguramente, a partir del lunes, muchos aspirantes comenzarán a moverse, buscando que los ciudadanos los vean, conozcan y empiecen a tomarles cariño.

En lo que respecta a la Presidencia Municipal, en Nuevo Laredo, quien lleva mano es la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, uno, porque de acuerdo a la ley, tiene derecho a buscar la reelección y segunda, porque gracias a su trabajo ha logrado posicionarse y obtener la aprobación de los neolaredenses en cuanto a su trabajo.

CARMEN LILIA tiene todo a su favor para que su partido MORENA le otorgue la confianza para nombrarla nuevamente candidata y enviarla a las urnas a competir, con muchas probabilidades de volver a repetir el triunfo.

Incluso, ha salido una nueva encuesta, de la casa RUBRUM, quien realizó un estudio entre diferentes alcaldes del país, donde indica que muchos de ellos son aprobados por los ciudadanos para reelegirse, pero otros tantos salen reprobados.

CARMEN LILIA vuelve a romper encuestas, en la pregunta ¿Votaría usted por la reelección de CARMEN LILIA CANTUROSAS como alcalde de Nuevo Laredo?, el 70% de los neolaredenses encuestados dijeron que sí, el 20.6% dijeron que no y un 9.4% dijo que aún no decide.

Es un 70% de aprobación que no cualquier alcalde lo tiene, porque se necesita demostrarle mucho trabajo a los ciudadanos para que digan que sí.

En fin, CARMEN LILIA va en caballo de hacienda para la reelección.

A LALO GATTAS LE DICEN QUE NO

Otros de los alcaldes que obtuvieron el sí de sus ciudadanos para la reelección, es el Altamira, ARMANDO MARTINEZ, quien obtuvo el 60% de aprobación.

Mientras que el de Reynosa, CARLOS PEÑA, obtuvo el 65.6% de aprobación.

Pero la sorpresa es el alcalde de Ciudad Victoria, LALO GATTAS, quien el 64.9% de los encuestados, dijeron que no quieren que se reelija y sólo el 22.6% dijo que sí.

Al alcalde LALO GATTAS, no le han salido bien las cosas, agarró una papa caliente que lejos de enfriar, la está calentando más.

El problema de la escasez de agua no ha podido solucionarla, aunado a que ha mantenido un fuerte enfrentamiento con los medios de comunicación.

LALO GATTAS tomó el Gobierno difícil, lleva año y medio, esperemos que en los próximos meses cambie esa situación, para que su partido pueda darle la confianza de reelegirse.

FELIPE GARZA A GOBERNACION

El amigo FELIPE GARZA NARVAEZ, tomó protesta como Delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas.

Ya una vez tuvo ese puesto, por lo que podemos decir que ya tiene experiencia calada.

La ceremonia de toma de protesta fue de manera virtual, ante el titular de la Unidad de Gobierno de la SEGOB, WILLIAM CASTILLO, en representación del secretario de Gobernación, ADAN AUGUSTO.

FELIPE trató en varias ocasiones de ser candidato de Morena, el último intento fue en la selección del candidato a Gobernador, sin embargo aceptó como los meros hombres cuando le dijeron que no.

Ahora el Gobierno Federal le da la oportunidad en este nuevo puesto en la Secretaría de Gobernación.

Por cierto, ya muchos andan diciendo que lo reclutaron por su experiencia política y que le sería de mucha ayuda en Tamaulipas, para las aspiraciones presidenciales que tiene su ahora jefe, ADAN AUGUSTO, quien busca ser el relevo de LOPEZ OBRADOR.

CANTUROSAS SIGUE EN ESPERA

Quien nos confirma que aún no toma protesta como Delegado del Infonavit en Tamaulipas, es el ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS.

Me comenta que sigue en Ciudad Victoria, en espera de indicaciones, seguramente será en los próximos días.

CARLOS CANTUROSAS le sabe al tema, ya fue Director del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVUSU) de Nuevo Laredo, en donde dio excelentes resultados.

Esperemos que pronto tome las riendas del Infonavit y saque adelante tan importante dependencia, con su experiencia… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

