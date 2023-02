La sabiduría popular no se equivoca y el periodista Ricardo Alemán de El Universal, empieza citando en su columna de este jueves 16 de marzo: “¡No es lo mismo ser borracho que cantinero!… ¡No es igual cazar que ser cazado!… ¡El que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche!… ¡En política no hay casualidades, sino causalidades!… ¡El que a hierro mata a hierro muere!”

Cinco sentencias populares que el periodista cita en referencia al show jurídico que se ha vivido en Brooklyn, N Y, EU, por el juicio en contra del alto funcionario de Seguridad Pública en otras administraciones presidenciales. Solo que, en los alegatos finales del abogado defensor, César de Castro, en su discurso final sacó a relucir el nombre del presidente mexicano, ‘mártir y guía’ de la 4T.

Los ‘genios’ que asesoran al inquilino del Palacio construido para Hernán Cortés, buscaron alagar a su jefe, apostando al descrédito de García Luna, Felipe Calderón y otros ‘neoliberales’ en el juicio de Nueva York, sin sospechar que “más temprano que tarde” la defensa del ex secretario de Seguridad Pública mexicano respondería ‘con la misma piedra’

Don Ricardo Alemán escribe que es “…inocultable vínculo del presidente mexicano y de su gobierno con Joaquín Guzmán Loera, quien durante años habría financiado las actividades políticas de López Obrador.”

Este jueves, se supo que Manuel López analiza la posibilidad de entablar una demanda judicial contra Cesar de Castro, abogado de Genaro García Luna, por ‘daño moral’ y como dicen no tener dinero para pagar a un jurista de Estados Unidos, buscará algún bufete que lo represente y le pagará por lo que se gane.

El periodista de El Universal afirma que “…para millones de mexicanos poco o nada importa lo que se diga en el juicio de Nueva York contra López Obrador.” La razón que apunta es que en los últimos 20 años en infinidad de espacios periodísticos “…se ha documentado la relación de AMLO con cárteles criminales, tanto en su gestión al frente del gobierno de la CDMX, como en la fundación del partido Morena y en elecciones como las de julio de 2021.”

En el mismo título cabe el tema de la próxima elección en Tamaulipas el domingo 19 de febrero para que una o un tamaulipeco, llegue a completar el período en el Senado y donde se ha pronosticado el triunfo indiscutible del abstencionismo y en segundo lugar para quien se ganó, desde hace más de un sexenio, el mote de ‘El Cuñado Incómodo’.

Sin embargo, en esto de las elecciones llama la atención el tema del voto de los mexicanos en el extranjero y su ¿derecho? de votar, de elegir a quien gobierne o represente a los ciudadanos del terruño querido.

A la reflexión llegan las razones por la que los mexicanos determinaron dejar el país, aunque las causas, en su mayoría, fueron por voluntad propia y por lo mismo se sometan a las leyes de la nación que les abrió las puertas para poder alcanzar los objetivos que en México, los gobierno que usted me señale, no les brindó.

Llama la atención las imágenes de la televisión donde aparentemente, connacionales, alaban, gritan vivas, alientan la política presidencial del mexicano, pero de un país que ellos mismos dejaron, abandonaron y quizá hasta repudiaron, pero aplauden lo que no viven.

La hipótesis que pongo en el escritorio, es que algún político mandó la iniciativa al Congreso de la Unión que, por venir con el aval del ‘jefe’, fue hecha ley más rápido que pronto… con tal de que los votos fueran más, de que se computaran mayor cantidad para justificar el cargo.

¿Usted cree que el familiar o vecino de usted y que desde hace algún tiempo radica en alguna ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica, conozcan o reconozcan al candidato de Morena y PT?; ¿A la candidata de la coalición PAN, PRI, PRD, o en su caso, al del Partido Verde Ecologista de México?

Los ‘mojados’, ‘ilegales’ o tamaulipecos en el extranjero, conocerán por lo menos a uno de los tres candidatos al Senado: Ahí están Ramón Gómez Leal, Imelda San Miguel o Manuel Muñoz

Ayer comenté una encuesta televisiva aplicada en el ‘solido sur’ de Tamaulipas y lo triste es que conciudadanos de todas las edades, dijo ante cámaras y micrófonos no conocer si este domingo habría elección… desconocen el cargo de elección que se votará… no identifican el nombre de los candidatos… no saben que son dos varones y una mujer.

Héctor Suárez popularizó aquello de ¿Qué nos pasa?