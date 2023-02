El título de hoy lo podemos identificar como “…la cualidad que otorga capacidad al individuo para ejercer un determinado control sobre el poder por alguien o algo. Un campo excepcional de la influencia es el grupo social, donde se puede contribuir al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la asertividad, el comportamiento y la personalidad de un grupo.

Desde ésta perspectiva podemos decir que a cuatro días de que los tamaulipecos nuevamente acudamos a las urnas para depositar nuestro voto ciudadano y elegir al senador sustituto, encontramos cierta negatividad en varios aspectos que bien pueden influir.

Es innegable que para un importante sector ciudadano del estado, ninguno de los tres candidatos ‘da el ancho’ como para llevarlo al senado de la República.

En redes sociales no falta el atolondrado -solo por darle un adjetivo- que esté invitando a no votar, como símbolo de rebeldía, porque infiero que el autor de esta pésima convocatoria, no termina de confiar en otros candidatos que llegaron y terminaron traicionando a sus votantes.

Con alarma leí la invitación a NO votar y desde luego dejé mi inconformidad, porque no es justo para los ciudadanos que somos representados, apenas con unos pocos votos y no por la generalidad, no por la mayoría de los que tenemos ese deber cívico.

Apunté en el comentario de Facebook, que el mismo José López Portillo, declaró fue candidato único a la presidencia de la república (1976-1982) y con el solo voto de su madre, él hubiera ganado. Y es cierto.

El otro ejemplo lo tenemos con la actual administración federal, cuando Morena gana la presidencia de la República con los votos mayoritarios de la tercera parte de los ciudadanos con derecho a ejercer esta obligación y nuestra legislación no contempla una segunda ronda, porque el triunfador del 2018 fue el abstencionismo.

Aunque conozco, no identifico al autor de la arenga para NO votar este 19 de febrero, porque no tiene caso. Sí importa hacer conciencia en la ciudadanía para que, desde nuestra propia trinchera, luchemos, pongamos nuestro grano de arena para contribuir por un México mejor porque es lo que dejaremos a nuestros descendientes.

Desde luego es mucha la falta de cultura cívica cuando en un reportaje de Televisa del Golfo, a pregunta expresa a los tamaulipecos del sur de Tamaulipas sobre la elección del próximo domingo 19 de febrero, se publican diversas repuestas, de verdad que espantan.

Hombres y mujeres de edad madura, ancianos y jóvenes ciudadanos de Tamaulipas, respondieron, entre otras cosas: -Desconocen de la elección próxima; -No conocen a los candidatos; -No saben qué cargo se elegirá.

Desde luego que es una pena ajena esta situación, aunque se pudiera justificar esta apatía ciudadana por las causas que todos conocemos, pero también se considera importante nuestro papel real para poder cambiar este México nuestro.

Con lo anterior, no significa la organización de nada, simplemente de hacer conciencia ciudadana para acudir a las urnas y adicionalmente identificar la forma de hacer valer el voto para lo que elegimos.

En un cambio de tema, pero también conforme al título de hoy, “Influencia” hago eco del Twitter del senador Ricardo Monreal quien consideró un «error estratégico y político» el dictamen, si avanza en la Cámara de Diputados, referido a las injurias y difamaciones al ejecutivo Federal, a Magistrados y altos funcionarios.

El zacatecano senador Monreal Dávila reiteró que este tipo de iniciativas son inoportunas en un «proceso de transformación donde la tolerancia y la libertad de expresión y de imprenta no deben tocarse».

Es cierto que en la política y quienes practican y viven de ella, están sometidos al escrutinio público, deben ser tolerantes y no demandar más allá del respeto, porque simplemente vivimos en un régimen de libertades.

Las multas económicas y administrativas van de poco más de mil a casi cinco mil pesos a los mexicanos -sin excepción de profesión u ocupación- que injurien al presidente, juez o alto funcionario. Iniciativa de Morena que llegará al pleno de la Cámara de Diputados y de aprobarla, subirá a la Cámara de Senadores.

En este sentido el presidente Manuel López, anunció que vetará la propuesta de Morena para aumentar las multas a quien injurie al titular del Ejecutivo federal, ya que no la necesita ni la pidió.