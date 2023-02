Llegaron a su fin las campañas políticas, en las que los candidatos pues ni fu ni fa, al grado que aun a estas alturas hay muchos tamaulipecos que desconocen que este domingo habrá de realizarse elecciones, para elegir a un senador, por lo que los candidatos pues ni los conocieron.

Los tres prospectos realizaron sus cierres de campaña, en algunos casos para no arriesgarse, pues lo hicieron prácticamente con sus cuates, dado a que el panorama no era el mejor, y más considerando el municipio contemplado, como fue el caso de los panistas, que durante su última visita a Matamoros, la abanderada apenas si logro reunir a un centenar de militantes, aun y cuando digan, juren y perjuren que fue una asistencia muy representativa, pues las fotos dicen todo lo contrario, ante tan triste panorama. Y es que los tiempos cambaron y el poder también, por lo que ya no hubo manera de aplicar la asistencia obligada, como en el pasado cuando mandaban galleta.

Pero pues ahora solo les queda soñar, y rezar porque la ciudadanía se compadezca y les quiera regalar su votito, ya que como dijimos solo los recuerdos quedan, de cuando tenían el poder para mover masas.

Curiosamente uno de los municipios que más fue querido por los panistas fue Reynosa, por lo que era obligado en el pasado cierres de campaña en esa localidad, pero ahora las cosas son distintas, y para evitar comparaciones y riesgos de quedar en ridículo, pues mejor evitaron pisar esos terruños y programaron sus últimas actividades en el municipio fronterizo de Nuevo Laredo, donde es otro el color que gobierna.

Mientras que el candidato del partido Verde hasta hizo uso de las llamadas, con micrófono abierto, en medios de comunicación, para aprovechar los últimos minutos de campaña, ya que se la tuvo que aventar a pie ya que los recursos y el apoyo no fueron muchos, pero aun así logro colarse a la segunda posición mandando a la tercera posición a la abanderada azul.

Mientras el que fue ovacionado, durante su visita al senado, fue el gobernador Américo Villarreal, quien fue muy bien recibido por el líder Ricardo Monreal.

Por cierto, ante medios de comunicación, el mandatario enfatizo que la seguridad para la elección extraordinaria, que se realizara este domingo, está más que garantizada. Y sobre todo ahora que en Tamaulipas ya no existe un ambiente de intimidación o presión electoral, como sucedió mientras estuvieron en el poder los panistas.

Basta recordar cómo, aprovechando el poder que tenían, obligaban a los burócratas del estado a acudir a cuanto evento o manifestación política tuvieran, aun cuando eso implico en ocasiones trasladarse de un municipio a otro, bajo la amenaza de que aquel que no asistiera, pues sería despedido, y ahí sí ni para donde hacerse los trabajadores, lo que servía para que los eventos estuvieran siempre bien concurridos.

Pero como dicen a cada santo le llega su hora, pues ahora los trabajadores del estado pueden respirar tranquilos, ya que nadie los obligara a engordarles el caldo a nadie, como así lo ha dado a entender el mandatario Américo Villarreal, por lo que tendrán la libertad para acudir a las urnas a manifestar su deseo electoral este 19 de febrero.

Por cierto, esta visita a la Ciudad de México, del gobernador tamaulipeco, en la que sostuvo encuentros con secretarios del gobierno federal y directores de diversas dependencias, para dar seguimiento a programas de apoyos que se están aplicando en el estado, fue muy fructífera, al lograr que el director de Petróleos Mexicanos se comprometa a la construcción de un hospital en el municipio de San Fernando.

Pero además Américo Villarreal recibió la promesa de que el director del IMSS Zoe Robledo realizara una visita los hospitales del sur del estado, además de una revisión de los diagnósticos de la infraestructura hospitalaria de Tamaulipas.