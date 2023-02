En 4 días tendremos en Tamaulipas un nuevo Senador y atrás quedarán las anécdotas, de lo que se hizo bien, lo que se realizó mal, daremos vuelta a la hoja y pasaremos a observar lo que suceda en el relevo de los gobiernos de Coahuila y el Estado de México.

Llegará junio con una batalla, donde muchos son los que asumen, que Coahuila seguirá priísta, y que el Edomex tiene destino manifiesto para el Movimiento de Regeneración Nacional.

Esperemos que sucedan las cosas, a que pase el tiempo, porque igual que en Tamaulipas, cada quien ve, lo que quiere ver. Nada más en nuestra entidad, por las fotos, los videos y el despliegue de estructuras, queda claro que la Cuarta Transformación lidera con JR, que Imelda sufre y que Manuel se va directo con sus estructuras al 2024.

Por cierto, cuando ayer se quejaron sobre la fundada sospecha de que Acción Nacional está disperso, ahí está el ejemplo de que la directora de Relaciones Públicas de la anterior administración estatal de FJGCDV, la señora Silvia Almanza, quien se «transfirió a Morena», para apoyar al candidato José Ramón Gómez Leal.

Igual que el «priísta Luebbert» ayuda a Marcelo Ebrard, por amistad, la matamorense, trabajó duro en favor del JR. Pero ese no es el problema en AN, sino todos los que están ayudando a la 4T, pero desde “el clóset”.

Está el caso del llamado “IronMan” de Madero, Andrés Zorrilla, quien de AN se fue al PVEM y está bien, pero y los ocultos; esos son los “peligrosos” para los intereses del pasado y no los que hacen el clásico “fuera máscaras”, como sucedió con las diputadas ahora sin partido, Linda Mireya González y Sandra Luz García.

Total y reitero lo dicho, si se trata de usar el “eventómetro”, algunos va dan empate del PAN-PRI-PRD y el PVEM, y que Morena va a la delantera, sin embargo, todo lo que digamos aquí quedará atrás, en el choque de estructuras.

Nunca como el despliegue de lo que es, una elección a gobernador o la del 2024 que será en cascada, la presidencial, otra vez, la renovación del Congreso, diputaciones locales, presidencias municipales y toda la presión nacional.

No se necesita ser analista para anticipar que la votación caerá estrepitosamente y que, este domingo 19 de febrero, pasaremos, de los rollos a la movilización de baja intensidad , que la sociedad salga a votar y que gane el que tenga más capacidad de llevar a sus equipos de territorio a las urnas.

Hoy vemos el caso PAN, porque es muy notorio y porque el éxodo de priísta ya sucedió, primero para Acción Nacional en 2016 y luego en 2017-2018 para Morena y que Carlos Solís me calle con votos…

Nos leemos sobre el tema la próxima semana, que en una de esas en la rosticería agregaremos a Peluco…

Lo mejor de cada casa…

a.- Para el análisis serio, la propuesta de la diputada Alejandra Cárdenas, quien puso en el centro del debate en el Congreso de Tamaulipas reformar al Código Civil y a la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, para derogar la usucapión de mala fe.

Importante porque sobran los que se pasan de vivos y cometen despojos de bienes inmuebles y muebles. “Imaginemos solamente un ejemplo de esta situación: alguien usa violencia o comete un delito para apoderarse de algo que no es suyo, no le pertenece, y aun así, el Estado le dice que no hay problema, que se puede quedar con lo que no es suyo, solo que tiene que esperar un poco más de tiempo”.

b.- El General Sergio Hernando Chávez García titular de Seguridad en Tamaulipas reveló que van por reclutar otros 2 mil 500 elementos, en favor de la paz en Tamaulipas. Van a fortalecer la Guardia Estatal, y los interesados van a recibir de base 20 mil pesos mensuales.

“Un sueldo de un policía promedio oscila con más de 20 mil pesos, no somos el top, pero si es un sueldo bastante decoroso y competitivo en el mercado laboral”. Afirmó el funcionario.

Del cuarto piso.- Y no le queda de otra al Fiscal General, Irving Barrios, y con su perdóname manito. Existen 24 denuncias y tres son contra el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por uso indebido de servicio público, cohecho, uso indebido de atribuciones y facultades.

Nostra Política.- “Ir sin amor por la vida es como ir al combate sin música, como emprender un viaje sin un libro, como ir por el mar sin estrella que nos oriente”. Stendhal.

18 pendientes…

Correo: [email protected]

Twitter.- @JEleazarAvila