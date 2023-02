Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Acusan a Manuel Treviño Cantú, titular de ITAVU de estar en contubernio con personajes y líderes políticos en la asignación de lotes urbanos.

Un grupo de colonos de la capital del estado se manifestaron en la plaza del 15 Hidalgo, aseguran que hace más de 20 años ya liquidaron sus terrenos, pero a la fecha desconocen donde está la propiedad, señaló Benjamín Torres Hernández, dirigente de colonos.

«Terrenos sí hay, a mi que no me quieran picar los ojos , yo conozco de eso pero se los dan a sus amigos de las gentes de ahí» Mencionó que se cuenta con un déficit de 2 mil predios urbanos, pero el amiguismo imperante en ITAVU no los deja avanzar.

«Desde la administración de Eugenio ( Hernández Flores ) que dieron terrenos, desde ahí para acá no se ha dado ni un terreno, a menos que sean amigos del director de Itavu» A través de esta manifestación solicitan audiencia en palacio de gobierno para ser escuchados, así mismo solicitarán la intervención de los legisladores locales para que se investigue a los funcionarios del ITAVU