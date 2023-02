Tras recorrer hasta tres o cuatro veces los 43 municipios del estado y dialogar con colonos, trabajadores, campesinos,empresarios, jovenes y periodistas de todas las regiones e reynosense José Ramón Gómez Leal JR, abanderado de Morena y Partido del Trabajo cierra este miércoles 15 su campaña para senador con un gran evento que está programado para iniciar a las 3 y media de la tarde en el Polyforum.

Gómez Leal, ex superdelegado de la Secretaria para el Bienestar dijo en claro que están dadas las condiciones para que, los ciudadanos ejerzan de manera libre y democrática su derecho al voto el próximo domingo 19, en favor de la fórmula Morena – PT y reafirmar su confianza al proyecto de la Cuarta Transformación.

El candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, José Ramón «JR», confió en que este domingo haya una gran concurencia de votantes en las 4 mil 777 casillas que se instalarán en de Tampico a Nuevo Laredo.

JR Gómez Leal dijo que es muy importante la participación ciudadana.

“Hay países todavía donde la gente no puede votar, aquí en México sí, lamentablemente han hecho unos grupos de poder que estemos asqueados de la política, que no participemos, que nos dé igual, y eso es precisamente lo que no queremos, por eso tenemos un gran líder, Ya Saben Quién, que ha hecho un gran trabajo”, afirmó el candidato, José Ramón Gómez Leal.

2.- Este miércoles 15 el victorense Manuel Muñoz Cano,candidato a senador de la república del Partido Verde Ecologista tendrá en el Patinaderro del Estadio Marte Rodolfo Gómez un gran festival de cierre de campaña a partir de las 4 de la tarde. La entrada al festival artistico será gratuita, nos informan los organizadores.

Este fin de semana,Manuel Muñoz Cano estuvo en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo donde ante una concurrencia de miles de simpatizantes ante los cuales en su turno al micrófono expresó: «Seré un senador de 24 horas los 7 días de la semana y estaré aquí en Nuevo Laredo un día a la semana para seguir recorriendo la ciudad y llevar al Senado las iniciativas de la gente».

3.- El 9 dfe febrero les comparti,lectores, en este espacio sobre el seméforo descompuesto en el transitado crucero de la Calazda Luis Caballero y calle Jararandas, anomalia víal que en cualquier momento podría provocar un accidente vial, haciendo un llamado a Transito Victoria para que procediensen a su reparación. Pues bien, este martes 14 de febrero, transitamos por el crucero y nos percatamos que ya fue reparado el referido semáforo que da aolos automovilistas la señal verde de ingreso al estacionamiento de conocido supermercado. Esto habla bien del trabajo que está realizando al frente de Transito Victoria el abogado Livio Flores Rodríguez.

4.- Referente a las acciones que emprende tanto Livio Flores como el alcalde Eduardo Gattás Báez para mejorar las condiciones de transito y vialidad en la capital de Tamaulipas les comparto que Gattás Báez acaba de informar que para reforzar el parque vehicular se presentó un proyecto a la Federación para la compra de diez a 15 patrullas cámaras de video para los agentes.

Expresó Gattás: «Yo quisiera tener unas 35, 40 patrullas, ahora tenemos alrededor de 12, pero yo creo que unas diez, 15 patrullas más estaríamos bien».

Explicó que con el uso de uso de camáras de video que treerán los agentes viales se tendrá un monitoreo sobre el protocolo que deben seguir los elementos viales al cumplir con sus funciones.

5.- Les comparto que Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) extendió su reconocimiento a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por estar bien equipada en el tema de la videoseguridad y mantenerse en permanente actualización en alerta de protección de amenazas y riesgos en el usop de las tecnologías.

Esto lo destacó el Mtro. José Luis Ponce López, director de Tecnololgía de la Información de la Dirección General de Administración de la ANUIES al participar de modo virtual en la apertura de la semana de conferencias y talleres «Ciber UAT, la seguridad está en tus manos», inaugurada por el rector de la UAT, C.P. Guillermo Mendoza Cavazos.

«Es fundamental estar al día en estos temas y sobre todo en el ambito universitario,en donde los estudiantes se están formando. Creo que debemos generar una gran conciencia en ese sentido», dijo el maestro Ponce López. NOS VEMOS.