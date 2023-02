Desde que AMERICO VILLARREAL llegó a gobernar Tamaulipas, las cosas han mejorado, el esfuerzo que ha puesto para cumplir su compromiso con los tamaulipecos está dando resultados.

Han salido las primeras evaluaciones para medir el trabajo de los gobernadores mexicanos y el de Tamaulipas sorprendió a todo México al arrebatar el segundo lugar nacional.

Los tamaulipecos evaluaron a su gobernador, logrando AMERICO el 75% de aceptación, aceptando los encuestados que el trabajo realizado durante su gestión ha sido ‘bueno’ o ‘muy bueno’.

Es la empresa FACTOMETRICA, quien realizó la encuesta «Los Gobernadores Enero 2023», destaca que AMERICO VILLARREAL alcanzó el segundo lugar nacional, solo debajo del Gobernador de San Luis Potosí, JOSE GARLLARDO CARDONA.

FACTOMETRICA, señala que AMERICO es el mejor gobernador del país, en el trabajo realizado al combatir la corrupción, con un porcentaje de aceptación de 71.1 por ciento.

De igual forma, en cuanto al tema de la generación de empleos, AMERICO se ubica en segundo lugar a nivel nacional, ya que el 71.0 por ciento de respuestas fueron, ‘bien’ y ‘muy bien’.

Hubo otra pregunta, ¿como califica el trabajo realizado por el gobernador en el combate a la inseguridad?, fue ahí donde el 71.9 por ciento de los tamaulipecos respondieron ‘bien’ o ‘muy bien’.

Y en el trabajo de turismo, AMERICO también obtuvo el segundo lugar nacional, con un 76.3 por ciento de respuestas ‘bien’ y ‘muy bien’.

En Tamaulipas hay buenos gobernadores, tenemos en Nuevo Laredo a CARMEN LILIA CANTUROSAS, catalogada la segunda mejor alcaldesa de todo México y la mejor de todo Tamaulipas y ahora, AMERICO también se suma al top ten de los mejores gobernadores.

SACRAMENTO AL RESCATE DEL PAN

Al parecer los panistas ya tienen a su ROBIN HOOD, en quien confían, acabe con toda esa mafia que encabeza CABEZA DE VACA, a través de su títere, RENE «EL CACHORRO» CANTU.

Y es que los panistas no están contentos, porque con «EL CACHORRO», perdieron todo, las alcaldías, la gubernatura y hasta el Congreso.

Y lo malo es que, a pesar de esos malos resultados, CABEZA DE VACA insistió en dejar al «CACHORRO» como dirigente, en un afán de seguir mandando en el partido.

Pero no todos los panistas son borregos y le ha salido al quite el ex candidato a Gobernador, JOSE JULIAN SACRAMENTO, quien ha anunciado que los panistas deben de dejar de agachar la cabeza e ir con todo para tumbar de tajo al «CACHORRO» y acabar con esa era cabecista.

SACRAMENTO ya anunció que buscará esa dirigencia estatal, para reagrupar a los panistas y buscar retomar nuevamente el triunfo en las urnas.

SACRAMENTO pronostica que su partido ya está perdido en esta elección extraordinaria de Senador y todo por las malas practicas de «EL CACHORRO», de quien dice, encabeza una mafia que tiene secuestrado al PAN.

Esperemos que SACRAMENTO logre tumbar esa mafia cabecista, que rescate al partido.

Lo hemos dicho muchas veces, CABEZA DE VACA insiste en mantener el control del PAN Tamaulipas, el problema es que en lugar de recuperarse, cada vez se hunden más.

Veremos si los panistas de Tamaulipas siguen a su ROBIN HOOD o siguen de borregos con CABEZA DE VACA… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

