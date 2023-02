Cd. Victoria, Tamaulipas.- Le dimos una “vuelta” a la llamada “Ley Chayote” y las consecuencias que puede a traer a Tamaulipas.

Se trata de la Ley General de Comunicación Social, con acentuación en reformas publicadas el 27 de diciembre del 2022, cuando estados y municipios ya tenían aprobados sus presupuestos para el 23´, por lo cual estaría en veremos si deben acatarla o no ¿retroactiva?.

Hay quienes corren lápiz y hacen cuentas. No van a cumplir con sus compromisos con los medios de comunicación, por aquello de la imagen para la reelección, hablando de los alcaldes.

De Tamaulipas nadie, pero hay ayuntamientos, sobre todo panistas, que promueven controversias constitucionales ante la Corte porque consideran que se violenta la autonomía que les confiere el 115.

Lo más letal de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión: Ningún ente público (todos los niveles) podrá gastar más del 0.1 por ciento de su presupuesto anual en Comunicación Social y Publicidad, es decir en pagos a la prensa (facturados).

Dadas las impugnaciones, se antoja que la SCJN le daría marcha atrás. Las reglas de operación deberán entrar en vigor dentro de seis meses, con lo cual entidades y medios masivos tienen tiempo para pensar qué van a hacer.

Checamos egresos de los municipios para saber qué alcaldes gastarán más en propaganda y publicidad, ejercicio 2023, en comparación con sus presupuestos, y quiénes menos.

Hay sorpresas. Bueno, no tantas porque la lógica y sensibilidad ya nos daba una idea.

Pocos ayuntamientos se ajustan al ordenamiento. El que menos partida tiene es Padilla con 35 mil pesos anuales, que representan el 0.05 por ciento de su presupuesto total (lo dice en el papel, en la práctica quien sabe si será cierto). Su presupuesto total es de 66.3 millones. Si es verdad tiene chance de doblar la cifra ¿sí ?.

Hay municipios muy pobres, como Bustamante, que pagan buena lana a la prensa. Maricela Rodríguez autorizó 900 mil pesos que significan el 1.3 por ciento del presupuesto. Excede 13 veces el límite de lo permitido.

En otro ejemplo, Xicoténcatl anda económicamente por la calle de la amargura luego que por culpa de los caciques, Los Trucos, cerró el ingenio. Destina a prensa un millón 800 mil varos, cuando su gasto anual es de 138 millones.

Si Pitágoras no se equivoca, la cuñada de César Verástegui debería estar gastando en imagen 138 mil del águila ¿en cuánto excede?.

Las grandes cifras empiezan con Tampico, que asignó a comunicación y publicidad 16.1 millones, el 1.31 por ciento. Anda muy arriba.

El Mante no curte mal las vaquetas puesto que paga a medios el 1.6 por ciento de su presupuesto, casi seis millones anuales. La Ley dice que debe destinar 362 mil 295, bien repartidos entre los medios de comunicación.

Fuera de control el alcalde Don Makito, de Reynosa, con 49.8 milloncejos para la prensa, el 1.9 por ciento, cuando la Ley le autoriza presupuestar 2.5 melones por año. Supera en 20 veces lo permitido.

Exorbitante lo autorizado por cabildo de Nuevo Laredo para difusión, 114.5 millones (2.84 por ciento del presupuesto), cuando tiene permitido programar 4 millones 25 mil del águila, correspondientes al 0.1 por ciento de los cuatro mil 25 melones de su gasto anual.

Para no fastidiar, solo hablaremos de un municipio más, Matamoros, el que tiene la cifra más alta para medios en los 43 municipios, incluso más que el gobierno estatal.

Reserva el 3.27 de su presupuesto total, más de 58 millones anuales, para “arreglar” a la prensa. Supera muchas veces a lo permitido que serían un millón 780 mil.

El gasto anual total 2023 de la urbe que gobierna Mario López es de 1,780 millones de pesillos.

Ahora que, si usted nos pregunta sobre el presupuesto de comunicación y publicidad del Gobierno del Estado para 2023, le diremos que es de 22.4 millones (para 2023), cantidad muy reducida en comparación con los 71 mil 673 millones de presupuesto.

Nuevo Laredo se pasa 5 veces el gasto que tiene el Gobierno del Estado ¿desde cuándo? ¿en base a qué o por qué? ¿financiar campañas?.

Solo nos falta incluir un dato que es de interés. Los alcaldes de Altamira y Soto la Marina, como hermanitos, tuvieron la desfachatez de incluir en su presupuestos de egresos del 23´ una leyenda de la que todavía no tenemos opinión, pero que usted amable lector, puede sacar conclusión:

-En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podrán exceder del 3% de los ingresos presupuestales totales.

Lana como para financiar una reelección. Y pensar que ambos gobiernos abanderan los principios de no robar no mentir y no traicionar. Son de Morena.

Arriba del tres por ciento nada más está Matamoros. Lo más posible es que “La Borrega” López hace guardadito para ver si “pega” en el 2024 en lo federal. No tiene derecho a reelección.

Lunes de sesión de la 65 legislatura al Congreso local. El tema más importante: Autorizarán al ayuntamiento de Victoria donar a la Guardia Nacional un terreno de 10 mil metros cuadrados (carretera interejidal) para construir su coordinación estatal.