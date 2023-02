Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sorprendió la designación del matamorense Miguel Angel Valdez García como representante del Gobierno del Estado en Nuevo León. Con estudios de doctorado, goza de buen prestigio en el sector educativo.

El Gobernador Américo Villarreal le entregó nombramiento en su reciente visita a la capital regia, generando con ello la opinión de que hay un representante “de lujo”

Es hijo del popular abogado Jorge Valdez Zayas, con carrera en el Poder Judicial hasta llegar a magistrado, cargos administrativos locales y en su partido, el PRI.

Miguel Angel es doctorado en Educación por el Tecnológico de Monterrey y uno de los principales expertos en temas educativos en México. Fue Rector de la Universidad La Salle en Victoria y Chihuahua, entidad esta última donde ocupó la Subsecretaría de Educación Superior.

Muy alto currículum en comparación con los dos últimos jefes de esa oficina, Miguel Angel Gómez Orta y José Julián Sacramento, en la era del cabecismo.

La representación cae en la esfera del Jefe de la Oficina del Gobernador, Gerardo Guerrero Morales, de quien dependen además: Secretaría Particular, Oficina de Relaciones Públicas, Dirección de Compromisos y Atención Ciudadana, Oficina de Seguimiento y Proyectos Especiales, Representación en la Ciudad de México y Coordinación de Asesores.

Con Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, la oficina dedicó especial atención a los cientos de estudiantes locales que cursan carreras en la vecina entidad. Sin duda Valdez hará bien la tarea que le han encomendado.

Hablando de Palacio, Américo recibió este jueves a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, un viejo militante de las izquierdas, amigo de Andrés Manuel López Obrador.

Inamovible desde el 2016 en el encargo, sabe muy bien el terreno que pisa, de las precarias condiciones en materia de derechos humanos en que los celestes dejaron a Tamaulipas. Por ello ofreció su respaldo al gobierno americanista para acabar con la impunidad e ir en auxilio de víctimas de la violencia.

La idea es trabajar a marchas forzadas para recuperar el trabajo atrasado. Es el tema pendiente de los últimos gobiernos estatales.

Tan solo conocer las cifras sobre desapariciones produce escalofríos: Somos el 4º lugar nacional en no localización y el 11º de localización sin vida. Primero en desaparición de niños y adolescentes con la cifra de 440 casos.

El compromiso de gobierno estatal y federal fue aplicarse sobre estos temas que lastiman a las familias tamaulipecas.

Tema aparte, el candidato de la elección extraordinaria al Senado por Morena, José Ramón Gómez Leal, reportó que tiene al ciento por ciento la lista de representantes partidistas para las 4,777 casillas que serán instaladas.

Reunir a los casilleros no es tarea fácil cuando el proceso –por no ser local-, no ha generado la suficiente motivación ciudadana.

El viernes, JR estará en Nuevo Laredo en cierre de campaña, continuará Matamoros, Reynosa, Río Bravo, zona sur y por último dará cerrojazo en Victoria en el campo de la colonia México, ahí donde otros candidatos han efectuado mítines.

Por cierto, las encuestas hasta hoy difundidas por empresas dedicadas a la investigación demoscópica, todas le conceden a José Ramón la delantera en la intención del voto, por dos o más a uno. Parece cosa juzgada.

Rubrum le concede que ganará con el 49.6 por ciento a su más cercana contrincante, Imelda Sanmiguel, quien podría alcanzar el 25.6, y el Verde Ecologista 5.6 por ciento. Reducido el segmento de quienes no han tomado una decisión.

El triunfo de Morena parece irreversible, cuando también la empresa Poligrama le concede una ventaja de 57.5 puntos porcentuales, a 20.2. Otra vez en la cola Manuel Muñoz Rocha, del Verde.

Massive Caller ha publicado en dos vertientes, elección extraordinaria y ordinaria del 2024, pero en ambas la intención del sufragio da ventaja a los guindos con un promedio del 53 al 22 por ciento.

Electoralia dice que, si hoy fueran las elecciones, Juntos Hacemos Historia se alzaría con el triunfo con el 48 por ciento de los votos, contra 31 de Va por Tamaulipas.

Y como le habíamos anticipado, el abogado maderense Guadalupe González Galván, ex alcalde, fue inscrito en el Catálogo de Sujetos Sancionados del IETAM por difundir propaganda favor de su “gallo” por la gubernatura, César “Truco” Verástegui.

La sanción sin embargo fue por haber expuesto en un video a niños y adolescentes, no tanto por la propaganda a favor de Verástegui.

En cambio el árbitro electoral exoneró de uso indebido de recursos públicos y otras presuntas faltas a un centenar de morenistas, incluyendo al entonces candidato a la gubernatura Américo Villarreal Anaya, diputados locales, federales, senadores, secretarios del gabinete.

La denuncia fue del PAN con fecha 27 de mayo del 2022. Agarraron parejo y pusieron a trabajar a los abogados del IETAM por espacio de nueve meses. Al final resultaron inexistentes las acusaciones.