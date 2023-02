Cd. Victoria, Tamaulipas.- En la historia política mexicana, cada Presidente tiene gobernadores favoritos a los que brinda no solo amistad sino inversiones y apoyos extraordinarios. Tamaulipas no ha sido la excepción.

El “viejo lobo de mar” Adolfo Ruiz Cortines, tenía una preferencia que no ocultaba hacia su amigo el doctor Norberto Treviño Zapata, quien había sido su médico de cabecera.

A la sucesión de Horacio Terán Zozaya, le “soltó la rienda” para que viniera a hacer precampaña con un costal de billetes para obras como motivación ciudadana.

Igual lo hizo diputado y líder de la Cámara en la primera mitad del sexenio federal. Lo estimaba.

Don Adolfo frecuentaba la región cueruda y generó obras como el Centro Educativo y Cultural “La Loma” y la Unidad “Adolfo Ruiz Cortines”, que a más de 60 años siguen en servicio.

Al arrancar el sexenio de Enrique Cárdenas González en 1975, se conoció de la vieja amistad que tenía con el Presidente Luis Echeverría. No había algo que le pidiera y no le autorizara para esta tierra. De muchachos habían sido vecinos en la moderna Villa de Aguayo.

El tamaulipeco era asiduo visitante de Los Pinos –entonces residencia oficial- y le correspondía con obsequios y platillos regionales.

Al tomar posesión el cinco de febrero de ese año, LEA mandó cuanta maquinaria pesada pudo, nuevecita, para vigorizar la Constructora Obras de Tamaulipas que se encargaba de los contratos del gobierno.

Junto con Oscar Flores Tapia, de Coahuila, y Rubén Figueroa Figueroa, de Guerrero, eran los “dedos chiquitos” de Echeverría.

Cárdenas supo aprovechar esa relación y consiguió lo que más pudo para sus paisanos como escuelas, tecnológicos, obras de agua potable y edificios públicos como la “torre vieja”, edificio del Poder Legislativo, Poste Veterinaria y sobre todo apoyos para el programa “Revolución Verde” que tantos éxitos generó.

Valgan los anteriores comentarios por el “cuerpeo” –como se dice en política- que el Presidente López Obrador vino a darle el fin de semana al Gobernador Américo Villarreal.

Desde hace casi medio siglo, sexenio cardenista, no se veía una identificación tan estrecha entre un Presidente y un Gobernador, la que a su vez genera expectativas de que a este jirón de la Patria “le irá bien” en lo que resta del gobierno de AMLO.

Las expresiones del ejecutivo lo demuestran. Elogió no solo a AVA sino a la ciudadanía en general: «Me quito el sombrero frente al pueblo de Tamaulipas porque lo que hicieron fue una hazaña democrática –ganar la gubernatura para la 4T.

Para Américo: Es una persona excepcional; es una gente de primera a la que queremos mucho; queremos mucho al doctor, le tenemos mucha confianza y lo vamos a apoyar ¿qué Gobernador le arranca esa palabras?.

Más: Es un hombre con principios, ideales, honesto; un hombre íntegro que ya hacía falta en Tamaulipas.

A días de iniciada la administración americanista, vino a poner en marcha un Plan de Apoyo en todos los órdenes que sin duda harán fluir inversiones. Bastará que los que programan el gasto sepan que AVA es amigo de AMLO ¿no?.

Pareciera que es uno de los fines por los que el Presidente expresa, de lejos y cerca, que le tiene confianza al Gobernador morenista. Con ello se le abrirán las puertas ante los funcionarios federales.

Comienza el gobierno. A ese ritmo y con capacidad de gestión, Américo sabrá aterrizar grandes proyectos. No hay duda.

El espaldarazo no tiene parangón. Se palpa una relación más estrecha que el viejo Ruiz Cortines y Treviño Zapata, y Echeverría y Enrique Cárdenas, que hicieron buenos sexenios y son de los más recordados. En la ruta se encamina AVA.

Afinidad también entre el Presidente Carlos Salinas y su pupilo Manuel Cavazos Lerma, a quien mandó con talegas de billetes para obras del Programa Solidaridad, pero en detrimento de la imagen del entonces Gobernador Américo Villarreal Guerra. Actuaron con venganza.

Por cierto, el PRI de “Alito” Moreno, acaba de revivir al sombrerudo salinista al designarlo delegado especial para coordinar la campaña de Gobernadora en el Estado de México.

Virtualmente lo manda al “matadero”. Las encuestas de intención del sufragio, todas, favorecen a Morena y su abanderada Delfina Gómez.

Aunado, MCL ya tiene 77 años y en los últimos meses ha pasado por problemas de salud.

Delegado tricolor en media República, la “ingeniería electoral” de Cavazos no es infalible. No sería la primea vez que entrega un estado a la oposición. Lo hizo en Veracruz y otras entidades hermanas. La sabiduría maharishi no fue suficiente para convencer a los electores.

Lunes de luto para los panistas: Dejo de existir el dos veces alcalde de Güemez, Carlos Cárdenas González, hijo del legendario Jorge Cárdenas González, también dos veces ex de la H. Matamoros, por el PAN ambos.

Hablando de campañas, el moreno JR Gómez Leal estuvo el lunes en San Carlos y San Nicolás, territorio de la Brigada Cívica Pedro J. Méndez, a donde sus contrincantes no han llegado.

Martes por la mañana Ramón sostendrá encuentro con la prensa “en un lugar de la mancha”. Se prepara para el cierre del proselitismo.