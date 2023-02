Mientras que el fantasma del abstencionismo amenaza con ahuyentar de las urnas al electorado tamaulipeco, en la inédita disputa por el escaño vacante que sostienen las candidaturas de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ y MANUEL MUÑOZ CANO, el Consejo General del INE sanciona a MORENA con $180,446, por una infracción cometida por el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

Recordemos que el 20 de noviembre de 2022, el Ayuntamiento de Matamoros aprobó la “licencia” solicitada por LÓPEZ HERNANDEZ, para separarse del cargo y buscar la candidatura guinda, en la elección extraordinaria provocada por el deceso del senador FAUSTINO LÓPEZ VARGAS.

Cuanto todo indicaba que el alcalde matamorense, sin el visto bueno de quien manda en Tamaulipas, se quedaría con la candidatura, levantó la mano JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y, desde Palacio de Gobierno, se calibró la posibilidad de que LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ, Delegado de Programas para el Desarrollo en el estado, también entrara a la puja.

Finalmente, el poder de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y su relación política con el Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, inclinaron la balanza en favor del reynosense.

Quien marcha al frente de la intención del voto hasta el momento, de acuerdo a las encuestas, pero sin tener gran aceptación entre la nomenclatura guinda que conforman los CANTÚROSAS VILLARREAL en Nuevo Laredo, PEÑA ORTIZ en Reynosa, GATTAS BÁEZ en Victoria, OSEGUERA KERNION en Madero y demás liderazgos obradoristas con peso político, como el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.

Tomando en cuenta que casi tiene el escaño en su bolsillo, apuestan doble contra sencillo a que GÓMEZ LEAL buscará quedarse por seis años más, en la elección de 2024 que se encuentra a la vuelta de la esquina.

Y desde este escaparate político, posicionarse y ser el rival a vencer para la sucesión gubernamental de 2028.

Pero del dicho al hecho hay un buen trecho, y para entonces JOSÉ RAMÓN no será la única escopeta guinda apuntando a este preciado cargo.

Como AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO, quien trae la vena política de su familia paterna, no le rehúye al micrófono frente a las multitudes, tiene orden en sus ideas y, sobre todo, su carisma genera empatía con sus interlocutores, lo cual vale oro molido en estos menesteres.

Agregando un dato no menos importante: cuando GÓMEZ LEAL busque la candidatura en la elección sucesoria de 2028, LÓPEZ OBRADOR ya no será el fiel de la balanza y, si ADÁN AUGUSTO no despacha en la oficina principal de Palacio Nacional, disminuyen sus momios.

Mientras tanto, el Consejo General del INE aprobó el dictamen consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización, respecto de las irregularidades encontradas al revisar los Informes de Ingresos y Gastos de precampaña del proceso electoral extraordinario 2022-2023 de Tamaulipas, durante la sesión celebrada el pasado primero de febrero.

De acuerdo al documento INE/CG43/2023, no procede imponer sanción a los partidos políticos siguientes: PAN, PRI, PRD, PT, PVEM y MC (p.21).

Siendo MORENA el único partido que fue sancionado por el Consejo General presidido por LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, al presentar “observaciones

En este contexto, el ente sujeto de fiscalización que presentó “observaciones e irregularidades en el desarrollo de la precampaña al cargo de Senaduría para el Proceso Electoral Federal Extraordinario 2022-2023” (p.24).

Cuatro faltas, una leve, dos graves y una especial, que provocaron sanciones

por un total de $551,917 que MORENA tiene el derecho de impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La primera falta (7_C3_FD), fue por no presentar un recibo de aportación y, al considerarse “leve”, dio lugar a una multa de $962.20 (p.40).

Mientras que en la segunda falta (7_C5_FD), MORENA omitió reportar gastos por un monto de $6,479.97 por concepto de 3 imágenes editadas y 2 videos, generando una multa de $9,718.20 (p.58).

En tanto que la tercera falta (7_C6_FD), fue provocada por MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ y FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ, el no presentar sus informes de precampaña al INE, provocando sanciones individualizadas de $180,446.10 cada una (p.78), que sumadas ($360,892.20) representan el 65.4% del monto total impuesto a MORENA ($551,917.92).

Finalmente, el Consejo General del INE impuso una multa de $180,412.50 a MORENA (7_C4_FD), porque el Informe de precampaña fue presentado en la contabilidad de la cuenta concentradora, pero fuera de los mecanismos establecidos para su presentación (p.98).

Por cierto, la Facultad de Comercio Victoria, dirigida por JESÚS GERARDO DELGADO RIVAS, fortalece su vinculación con la Universidad Internacional de Texas A&M, con la finalidad de ofrecer a sus estudiantes una “doble titulación”, favoreciendo la competitividad de las y los estudiantes que estudian la Maestría de Dirección Empresarial en la FCAV, en sincronía con quienes estudian el postgrado de Master of Business Administration, de la Escuela de Negocios de la TAMIU.

Una acción enmarcada en las políticas del Plan de Desarrollo Institucional, de la Universidad que dirige GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS.