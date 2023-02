Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Alianza Federalista (de Gobernadores) quedó muerta y sin posibilidades de levantarse de su sepulcro para generar más “grillas” al gobierno federal.

En 2020 fue auspiciada por Pancho García Cabeza de Vaca en sus ansias de novillero por ser candidato a la Presidencia de México, por el PAN.

Sirvió para “grillar” y amenazar a la 4T con salirse del pacto federal, exigir más recursos, cobrar impuestos directos y otras demandas que no lograron intimidar al Presidente López Obrador.

Engatusó a varios como “El Bronco” Rodríguez, de Nuevo León; Martín Orozco, Aguascalientes; Miguel Riquelme, Coahuila, Enrique Alfaro y otros cuantos, alrededor de diez, que le engordaron el caldo al tamaulipeco.

Como dicen, “muerto el perro se acabó la rabia”, y este cinco de febrero los 32 gobernadores junto con la Jefa del Gobierno de la Cdmx, volvieron a reunirse. Se dieron cita en Querétaro, en el marco de los festejos a la Constitución, y nombraron como su líder a Heriberto Jara Cruz, de Oaxaca.

No se reunían desde el 16 de diciembre del 2021, en Villa Hermosa, cuando los “rebeldes” empezaban a tirar la toalla al darse cuenta que le habían hecho “lo que el aire a Juárez” al inquilino de Palacio Nacional.

A Querétaro asistió el tamaulipeco Américo Villarreal. Agarró “hueso”. En su “estreno” en esos menesteres se trajo la presidencia de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Zona Norte del país, llevando como segundo de abordo a Samuel García, de Nuevo León.

El último titular de esa Comisión fue Jaime Bonilla, de Baja California.

También se trajo las vicepresidencias de Salud, Puertos y Litorales y del Campo, algo de lo que conoce muy bien por ser médico y gobernar una entidad con litorales y extensas tierras agrícolas.

Venido a menos aquel que les platiqué, autodesterrado en el lado “gringo” y con presunta orden de aprehensión, los gobernadores de todo México vuelven a estar unidos. La próxima reunión será en Oaxaca el 21 de marzo. Trabajarán de la mano con López Obrador.

El mismo cinco de febrero, al finalizar la reunión, el Presidente se reunió con ellos y les dijo que trabajarán juntos.

El grupo federalista fue llamarada de petate, sin estructura, pasajero como los ambiciones de quien quiso ser candidato a la Presidencia. Ya es historia.

Hablando de candidatos al senado, les quedan diez días de proselitismo. Nadie ha mencionado de cierres espectaculares y se antoja que no los habrá por aquello de los topes de gastos de campaña, y que el ambiente no está para bollos, como se dice.

José Ramón Gómez Leal, el más activo, se hallaba el domingo en Díaz Ordaz en la segunda vuelta que le da a los 43 municipios. Las encuestas todas le favorecen para ganar holgadamente en las urnas el 19 de febrero.

El sábado once cerrará en la cabecera de Hidalgo lo que es el territorio de la Brigada Cívica Pedro J. Méndez, cuyos líderes hacen proselitismo a favor del candidato y la 4T en general en los seis municipios en que tiene influencia, que incluye Padilla.

A falta de actividades, su contrincante más cercana según las encuestas, Imelda Sanmiguel, insistía este domingo en algo sin relevancia, hueco y ya sin razón: Quiere tribuna para debatir, cuando las campañas deben terminan el 15 del presente.

El supuesto debate fue suspendido por el INE cuando se dieron cuenta que el objetivo, José Ramón, no acudiría porque no necesita de guajes para ganar. Va en caballo de hacienda y no puede correr riesgos de disminuir la intención del voto a su favor.

Ella regresará al Congreso del Estado y, si le cumplen presuntos compromisos del grupo al que sirve, la harán candidata a un escaño federal plurinominal. Si va por mayoría es probable que pruebe el sabor de la derrota.

Mientras tanto el INE culminó con la fiscalización de los gastos de precampaña de los aspirantes al Senado. Aplicó sanciones al PAN por alrededor de un millón 600 mil pesos, y también a Morena.

De este último, en un monto de 180 mil pesos cada uno a los precandidatos Francisco Chavira Martínez y Mario López Hernández, por gritar a los cuatro vientos que querían el espacio, gastaron y no reportaron. La pregunta es ¿se los cobrará Morena?. No fueron los favorecidos.

Sobre el mismo tema fueron citados Marcelo Olán Mendoza y Felipe Garza Narváez, registrados en el proceso interno, como lo exhibieron, pero no presentaron informes de precampaña.

En la búsqueda de irregularidades el INE encontró que, entre todos, utilizaron 18 espectaculares y solo Morena pagó enredes cuatro mil pesos que salieron de la bolsa de JR.

Pre y campañas muy pobres, sin propaganda en parabuses, muros, puentes, vallas, pegotes en vehículos, cajas de luz, buzones, carteleras. Solo molestas llamadas a teléfonos de base y celulares utilizando una grabación. En lugar de simpatizantes generan molestia y coraje.

Por el rumbo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fue sede en Tampico de la asamblea nacional de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, A.C., la organización estudiantil en su tipo más grande y representativa del país.

Ahí estuvo el Rector Guillermo Mendoza Cavazos, quien dirigió un mensaje a los representantes de más de 50 instituciones y escuelas de medicina de todo México, reunidos por primera vez en esta región.