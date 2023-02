El presidente de la república ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR vendrá por enésima ocasión a Tamaulipas, la tercera en apenas cuatro meses de gestión del Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA lo hará para supervisar el tema de los bancos de bienestar y la instauración de la pensión universal para personas con alguna discapacidad entre otras cosas, será la capital la agraciada de la visita presidencial.

Lo anterior demuestra el interés que tiene el presidente de la nación por Tamaulipas y sin duda que el mandatario estatal tendrá como sabe hacerlo la oportunidad aparte de agradecer las atenciones recibidas de paso realizar las peticiones pertinentes todas ellas enfocadas en beneficio de las y los tamaulipecos.

Sin duda también dicha visita servirá a querer o no para dar un fuerte y necesario espaldarazo a JOSÉ RAMON GÓMEZ LEAL candidato de MORENA a la senaduría de la república, que si bien es cierto encabeza hasta ahora las encuestas a su favor, una ayudadita y viniendo del primer morenista del país pues que mejor.

En ese contexto como es de esperarse el partido verde que postula a MANUEL MUÑOZ CANO como su candidato avanza paso a pasito dejando cada día más atrás a la candidata del PAN, PRI y PRD IMELDA SAN MIGUEL que sigue en franca picada y sin posibilidades a la vista que le ayude a revertir su presumible fracaso en las urnas el próximo 19 de febrero.

Hasta el momento continua a la cabeza el morenita JOSE RAMON GOMEZ LEAL quien a juzgar por los hechos podría ganar la contienda y ocupar la silla dejada por FAUSTINO LOPEZ, así las cosas.

Hablando de espaldarazos importante el que diera el Jefe del Ejecutivo Estatal AMÉRICO VILLARREAL ANAYA a la mandamás de Educación LUCÍA AIMÉ CASTILLO PASTOR de quien dijo entre otros halagos que es una de las secretarías que más ha trabajado y lo ha demostrado con hechos y por tanto habrá de continuar al frente de tan significativa dependencia.

Lo trascendente del asunto es que dicho comentario lo hace justo cuando afirmó que se reuniría con el dirigente de la Sección 30 de Maestros en el estado ARNULFO RODRIGUEZ TREVINO quien no se cansa de decir que el cargo estatal debiera ser ocupado por un o una docente.

Ya veremos que resulta de la futura reunión que si algo hay que destacar es el largo tiempo que no se ha dado va para un mes y nada de nada, ya lo dijo ARNULFO en una ocasión, que nunca se ha peleado con ningún gobernador, y esta vez seguramente no será la excepción, así sucedió en su época con EUGENIO HERNANDEZ FLORES, en pocas palabras, el miedo no anda en burro.

En otro asunto la Secretaria General de Gobierno encabezada por HECTOR VILLEGAS trae entre manos el análisis de un posible aumento en el transporte público lo cual constata la presión que realizan los dueños de las miles de unidades convertidas en viles chatarras que transitan por las calles.

De sobra es sabido que cuando comienzan con este tipo de dizque negociaciones el aumento será inminente de eso no existe la menor duda.

En anteriores ocasiones las autoridades del estado les han dado palo a los concesionarios del transporte lo cual ha sido bienvenido por la ciudadanía que utiliza este medio para conducirse.

Desde luego que las pláticas deberían de aprovecharse para exigir a los dueños para que de una vez por todas brinden un servicio eficaz y sobre todo remodelen sus unidades ya que existen muchas en condiciones casi inservibles.

En otro punto mientras el PAN iniciará un recorrido por toda la república para buscar entre sus afiliados quien o quienes reúnen el perfil idóneo para abanderar la causa residencial el 2024, los de MORENA les llevan más de dos años de ventaja y así pues cuando,

Qué decir del resto de los partidos como el PRI que siguen enfrentados entre ellos mismos y todo por las mentiras de su dirigente ALEJANDRO MORENO que un día sí y otro también enrarece más el ambiente en lo que queda de dicho instituto político.

En otro asunto con el propósito de ser una comunidad universitaria que conviva en un marco de respeto e igualdad de oportunidades, la UAT trabaja en el fortalecimiento de sus políticas institucionales en materia de igualdad de género.

Lo anterior se dio a iniciativa del rector GUILLERMO CAVAZOS MENDOZA a través de su Plan de Desarrollo Institucional donde se planteó la estrategia de contar con un equilibrio entre las oportunidades de todos los universitarios.

Detalló el rector MENDOZA CAVAZOS que un punto estratégico de su administración es lograr la consolidación de una cultura de respeto en la casa de estudios donde las mujeres y toda la comunidad universitaria se sientan tranquila y segura siendo por mucho esta parte las más importante del trabajo que se desarrolla en la UAT.

Correo: [email protected]