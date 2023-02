Lo hemos dicho en muchas ocasiones, el nombre de CARLOS CANTUROSAS es ya muy conocido en todo Tamaulipas, al grado que en cualquier lugar donde suene su nombre, de inmediato se prenden las antenas políticas.

Este lunes pasado, llegaron varios mensajes a mi cel, preguntándome sobre CARLOS CANTUROSAS, que si ya había agarrado puesto, tal como lo han venido diciendo desde que AMERICO VILLARREAL tomo las riendas de Gobernador.

El rumor, ya no fue sobre la Secretaría de Gobierno, donde tanto han insistido, ahora, fue que llegó a la delegación de Infonavit en Tamaulipas.

«Oye me dicen que Carlos está tomando posesión ahorita en Ciudad Victoria, ¿Qué sabes?», «¿Sabes algo sobre que Carlos Canturosas está tomando el Infonavit en estos momentos?, eran las preguntas que llegaban a mi celular.

Para no batallar, consulté a la fuente indicada, la cual me confirmó que era solo un rumor y que hasta el momento CARLOS CANTUROSAS sigue feliz disfrutando de su Nuevo Laredo querido.

No cabe duda que el nombre de CARLOS CANTUROSAS pesa en Tamaulipas y que cada que alguien dice su nombre, todos quieren saber qué sucede con el político neolaredense.

Cuando se escucha el CCR, se mueve el avispero político.

PRONTO EL ENCUENTRO ENTRE AMERICO Y ARNULFO

De acuerdo con fuentes de Ciudad Victoria, mencionan que ya hubo acercamiento entre el Gober y el líder del SNTE y que en los próximos días se tomará la foto oficial.

Recordar que ARNULFO RODRIGUEZ mantiene un recorrido por los municipios de Tamaulipas, donde está siendo recibido por los presidentes municipales.

Ya solo falta la reunión con el gobernador AMERICO VILLARREAL, pero seguramente será en los próximos días.

Muchos andan queriendo que ARNULFO Y AMERICO se peleen, pero sinceramente no se les va a hacer, porque pronto se dará ese encuentro tan ansiado.

NORITA HINOJOSA LLEGA AL CONGRESO

La neolaredense NORA HINOJOSA GARCIA, tomó protesta como nueva Diputada Local, como relevo de la ahora candidata al Senado, IMELDA SANMIGUEL.

La toma de protesta fue en la sesión ordinaria del Congreso y a su vez le confirmaron una comisión de cortesía.

Todos conocen a NORITA HINOJOSA, fue regidora en la anterior administración, siendo de las regidoras que más anduvieron en territorio.

Felicidades a NORITA por la nueva encomienda… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

