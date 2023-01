Los tres candidatos que se inscribieron en el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas (IETAM) para ganar el escaño en el Senado de la República que está acéfalo desde la muerte accidental del Dr. Faustino López Vargas, dan la idea de no saber exactamente cuál sería el rol por el que están participando para la elección del 19 de febrero próximo.

Quizá por no ser de relevancia, los especialistas auguran una votación mínima y es muy posible sea la que reciba menos votos en los últimos tiempos, ya que no solo es la importancia del tiempo en funciones que resta (poco más de un año), sino que ninguno de los que se apuntaron levanta el ánimo del tamaulipeco electoral.

Es cierto que los spots de radio, televisión y redes sociales se escuchan y ven por igual para uno y otro candidato. El gran PERO (con mayúsculas) es la falta de contenido de los mensajes.

En orden alfabético, para no señalar preferencia: Muñoz Cano Manuel, en solitario por el Partido Verde Ecologista; Gómez Leal José Ramón, por la coalición Morena y Partido del Trabajo; Sanmiguel Sánchez Imelda Margarita, por la otra coalición compuesta por el PAN, PRI, PRD.

¿Quién es el mejor? ¿Cuáles debieran ser los parámetros que el elector debe considerar para decidir su voto? ¿Hay mensajes sobre la labor real que desempeñarían en caso de ganar? ¿Los mensajes de campaña son acordes al desempeño como legislador?

La difusión que circunda el comercial -muy desgastado, por cierto- se traduce en “pan con lo mismo”, cuando insisten en temas como justicia, equidad, honradez, corrupción, seguridad pública, becas, y desde luego la campaña contra el exgobernador.

Una buena inversión es contratar un buen asesor que les diga, que les pinte un panorama de su labor -el que gane- en el cargo que están buscando con mucha vehemencia y en base a ello diseñar su muy desgastada campaña.

Por los estudios que realizamos usted y yo en las escuelas públicas o privadas, aprendimos que un diputado o senador, sin ser obligatoriamente abogado, debe conocer de leyes: desde el fundamento hasta el campo de acción.

Es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibe amparos por las leyes aprobadas en el Congreso de la Unión y que en una u otra forma contradicen las leyes aprobadas con anterioridad. Pero ahí están las ‘ideotas’ que están surgiendo, como es lo que se avecina con el PLAN ‘B’ a la Ley Electoral.

Si el elector busca en internet el papel que ha desempeñado el legislador (diputado o senador) que ganó y está en funciones, la plataforma del congreso local o federal, contiene información que no solo resume el número de sesiones que asiste el legislador, sino las iniciativas de ley que ha presentado, las comisiones a las que pertenece y el papel que desempeña en ésos colegios.

Lamentablemente los temas que ahora presumen los candidatos, están muy lejos del desempeño que están buscando, lo que lleva a la conclusión es que ellos mismos desconocen del papel, en caso de ganar, que debieran hacer en la Cámara Alta.

En otro orden de ideas y desfasado del título, los periódicos en línea o Portales de noticias del centro del Estado, después del mediodía de este último lunes de enero, transmitieron en vivo la entrega de notificación de Municipal de Victoria al Comité Ejecutivo Municipal del Partido Acción Nacional.

La entrega del documento se hizo en un ambiente de respeto y atención y a pregunta expresa de los reporteros que acompañaron al notificador Román Martínez González, y a mucha insistencia sobre el monto y los años de adeudo del PAN Municipal por concepto de Impuesto Predial, se logró saber que el adeudo es desde el año 2012 (11 años) sin lograr precisar la cantidad del adeudo, recargos y multas que ameritan.

Este tipo de acciones, nos recuerdan aquello de “Con la Vara que Mides, Serás Medido…” puesto que los pitufos golpearon exactamente igual al partido político antecesor (PRI) provocando incluso desbandada de militantes que se negaron a pagar sus cuotas.

Cierro el espacio con el dicho popular del que ahora se cuelga -YSQ- cunando dijo en la Lagañera “No vamos a gastar pólvora en infiernitos”, por burlas del expresidente gringo Donald Trump, al gobierno de la 4T.

Dice el Universal On line, “Donald Trump arrancó su campaña presidencial con burlas hacia el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no gastara “pólvora en infiernitos… No vamos a ir a todas… en política debemos distinguir que es una escaramuza, que es una batalla, no a la primera”, dijo Manuel López.

En la sede de la Mañanera este lunes, el presidente mexicano rechazó que el expresidente estadounidense agarre a México de ‘piñata’, recordando empezó la campaña electoral en Estados Unidos.