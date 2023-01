Tal parece que el dolor de cabeza del Alcalde Eduardo Gattas Báez, ya cesó, esto debido a que acaba de estrechar sus manos con líderes del sindicato, quienes decidieron levantar el plantón que desde hace dos meses tenían en la plaza del 15 Hidalgo, (frente a Palacio de Gobierno). Llegando a acuerdos que habrán de concretarse en el mes de febrero.

Ambas partes se han dado un voto de confianza ante un conflicto añejo referente al incumplimiento del contrato colectivo de trabajo de empleados sindicalizados del municipio que aun apelan pagos de aguinaldos, reinstalación de trabajadores y prestaciones diversas.

Blanca Esther Jasso Valles, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, y su antecesora la ex líder Laura Infante Quintanilla, actual secretaria de organización, fueron quienes llegaron a un acuerdo con el edil, con la certeza que todo quedará resuelto para el próximo mes.

En este punto sin duda, urge que los conflictos internos del ayuntamiento con el sindicato se solucionen en su totalidad, a fin de evitar mayores fracturas, no solo al interior de la administración, sino que las fisuras sean tan grandes que la imagen del Alcalde Gattas Báez quede tan desgastada para hacerle frente a cualquier otra campaña política.

No hay que olvidar que la balanza suele inclinarse por el lado más sensible, y más desprotegida. Hay acuerdos innegables que pueden darse a favor de ambas partes y evitar mayor desgaste. ¿No lo cree?

En otro punto del mismo tenor, recordemos que una de las medidas recientes que tomó el Presidente Municipal de ciudad Victoria, Eduardo Gattas Báez; fue en relación a los cambios en su gabinete, dolorosa decisión para quiénes lo vivieron y se tuvieron que retirar; sin embargo estas acciones deberían darse en cada una de la administració de los tres órdenes de gobierno cuando no cumplen con las expectativas para los cuales fueron elegidos.

El Alcalde en mención, lo dice claro, requería de un equipo comprometido, que tengan pasión por el trabajo, gente con ganas de trabajar, que anteponga su vida social al servicio, vaya, en pocas palabras que den resultados. Ojalá, los nuevos funcionarios estén cumpliendo con las expectativas del munícipe y la población.

Por esa razón la Tesorera Municipal, María Guadalupe Reyes Acosta; la contralora Lizbet Nazira Alonso y Joel Eduardo Illolde Reyes, Secretario de Desarrollo Urbano; deberán redoblar sus esfuerzos para superar a los que los antecedieron y ante todo dar resultado a sus jefe, que es el pueblo victorense. No lo digo yo!

Oiga por cierto un consejito no pedido, los servidores públicos deberán de ponerse filtros en los oídos ante tanto alago servil. Por lo regular eso no ayuda mucho, no hay como tener un equipo de trabajo que se mueva con la verdad, realidad y legalidad que ayude hacer frente a cada conflicto que surja en medio de cualquier administración.

La adulación para agradar al “jefe” puede convertirlos en adictos de sus subalternos y una fotografía de estas acciones se deja ver y sentir en la mayoría de los regidores del Ayuntamiento de Victoria, pues en las aprobaciones que se vierten en la sala, andan muy suavecitos y sin previo análisis, aprueban, y aprueban proyectos. Tal parece que no existe la pluralidad.

Lo que sí es claro que el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Hugo Reséndez Silva, es uno de sus colaboradores más cercanos y hasta me atrevería a decir que es uno de los más eficientes de su equipo de trabajo con una característica que pocos pueden sentir, lealtad y compromiso. ¿O no?

