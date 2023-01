Los analistas políticos del país la semana pasada habían pronosticado que el tema de la ministra ‘chocolata’ Yasmín Esquivel, continuaría en la mesa de los debates entre actores directos e indirectos que de una u otra forma buscan estar en este show que nace académico y se conjuga con la política y sus caprichos.

Vale la pena aclarar que el término como el título nace por el vocablo referido a los autos americanos identificados como ‘chocolates’, derivados de chuecos, ilegales.

Con la aclaración vale decir que la novedad más notoria de estos días la ubicamos en las declaraciones del que se dice licenciado, pero que ha confesado no se tituló ‘por convicción’ argumentando “…tomé una decisión, por consistencia y congruencia, que no la recomiendo, pero decidí no titularme…”

El nombre del ‘auténtico’ es el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara de los 500 diputados federales: Moisés Ignacio Mier Velazco, quien se negó a opinar sobre el caso de la ministra ‘chocolata’ Yasmín Esquivel.

Ignacio Mier es egresado de la licenciatura en Administración de Empresas, sin titularse, pese a que firma como tal, quizá si saber que el hecho constituye un delito al estar usurpando una licenciatura que no tiene.

Hijo putativo del entonces Priísta, Manuel Bartlet, Ignacio Mier militó también en el tricolor hasta el 2006, aunque se incorpora a Morena hasta el 2017.

A manera de ¿explicación? Mier Velazco declaró que se iba a titular, a presentar el examen profesional, solo que “…me habían cambiado cinco veces los programas y aparecían materias que nunca había estudiado porque se modificaban los programas, y todo lo que yo había visto en Sociología, en Derecho, en Estadística, no estaban contemplados”, según Latinus.

Lo que no dijo Moisés Ignacio, es que los planes y programas de estudio se renuevan o sustituyen, desde los contenidos hasta las materias y no en pocos casos el título de la carrera, con cierta periodicidad para actualizar y no se hacen de un semestre a otro, por lo que se infiere que el ¿diputado? Nacho Mier dejo pasar su momento, pasando a formar parte de las muy altas estadísticas de universitarios que no se titulan.

El que no se haya titulado de la licenciatura el ¿chocolate? legislador, no justifica su ignorancia y ya hasta se gana el sobrenombre de Pinocho, cuando asegura que su proyecto de tesis versó sobre ‘Diseño de objetivos de aprendizaje’, un tema de ciencias pedagógicas y que me parece no es propio de la Administración de Empresas.

El Pinocho de la cámara, arguyó aprendió del autor de la Pedagogía del Oprimido, el brasileño Paulo Freire (1921-1997) quien trabajó arduamente en la educación de adultos, aunque el poblano Nacho Mier declaró “…creo en Freire, y ojalá me esté viendo, porque lo vi hace como diez años y de él aprendí mucho, aunque él sí se tituló y me dio muchos talleres”.

Si dice vio a Freire hace 10 años, sería en 2013, solo que para entonces el brasileño llevaba muerto 16 años, por cierto, murió en su país natal.

Quizá las declaraciones del coordinador de diputados morenos en San Lázaro, son los reflectores en el escenario electoral, cuando busca ser la ‘corcholata’ en las próximas elecciones para el gobierno poblano.

Cierro este espacio con una nota local, cuando al pagar el recibo del consumo de agua, tristemente corroboramos que el Consejo de Administración de la COMAPA Victoria, en diciembre pasado aprobó un incremento a la tarifa del agua potable y drenaje.

Lamentablemente la política de precios de esta Morena administración municipal, va con aumentos severos, cuando en una tarifa básica (10 metros cúbicos) al inicio del trienio, se pagaba 224 pesos, ha experimentado incrementos: a 230, 242, 250 y este enero de 2023, llegó a 310 pesos mensuales.

Los que dicen buscar el bienestar de los más pobres, clavaron el puñal del nuevo precio calculado en el 25 por ciento%, haciendo más dura la cuesta de enero que sigue lastimando a los tamaulipecos.

El pretexto del alza de precios es el mismo que se genera desde palacio nacional, cuando hablan del pago millonario de la deuda heredada por administraciones municipales anteriores, como no pagar a la Comisión Federal de Electricidad las facturas pendientes.