«El poder atonta a los inteligentes y

a los tontos los vuelve locos»: AMLO

Por Alberto de la Fuente Moreno.

@-Los burócratas estales de plácemes…

@-SNTE, sigue siendo noticia…

El Presidente ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR en sus cuestionadas mañaneras en donde no solo informa de los avances de sus programas de gobierno, sino que también señala con dureza el actuar de quienes no hacen bien su trabajo, sean estos funcionarios de su administración, de los gobiernos de los Estados y también a sus opositores a quienes lo etiqueta como los enemigos de la patria.

Y fue en una de esas el día 4 de Marzo del 2019, cuando le cuestionaban el actuar de uno de los gobiernos estatales que han pasado a la historia por su desmedida ambición y afán de protagonismo, expresó el porqué de su actuación en una sola frase que quedo para la historia: «El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos».

Esta lapidaria expresión de AMLO vuelve a tener actualidad y la podemos aplicar en la cuestionada administración municipal que mal representa el ya peor alcalde de la capital tamaulipeca.

ABRAHAM GATTAS BÁEZ, un árabe libanés metido a político y que empezó su gestión al frente de la alcaldía victorense arropado por MORENA con los mejores pronósticos y una gran aprobación de la ciudadanía, va de tropiezo en tropiezo y puede que ni siquiera termine su gestión, lo que sería el fin de su carrera política.

El complejo heredado de sus antepasados, lo ha cegado de tal manera que no sabe que administrar un municipio no es administrar un negocio, que no es de ganar-ganar, como lo hacen los comerciantes, sino que es una labor humanitaria y con sentido social.

Y si decíamos que su gobierno va de tropiezo en tropiezo es porque ayer le propinaron su enésima derrota, después de 55 días de plantón frente a palacio de gobierno los burócratas municipales lo doblaron, después de liquidarles hasta el último cinco levantaron su plantón.

Una lección que no olvidará jamás, la dignidad de los trabajadores se impuso, después de también vencer las inclemencias del tiempo, con abrasantes calores y también las congelantes temperaturas de diciembre, esto salieron triunfadores porque estaban de lado de la razón y la justicia laboral.

Con esta derrota se suma la que le propinaron los comerciantes organizados que le dieron reversa a la también cuestionada Licencia Apertura y Funcionamiento Comercios.

También se sumará a la del aumento desproporcionado a los recibos del agua, donde la ciudadanía ya se está preparando con amparos y con el respaldo de funcionarios de CEAT que no ven con buenos ojos este aumento cuando la mayor parte del vital líquido se escurre por las calles por las miles de fugas sin llegar a los hogares y que no se reparan por una mala administración del organismo regulador en donde él es el presidente.

El pleito y el rencor en contra de los ciudadanos no termina, pues recién acaba de informar que contratará a un despacho de abogados para que con métodos inquisidores o sea por cualquier medio cobre a quienes tienen adeudo con el predial.

Empecinado en conseguir más dinero, anuncia que quienes no paguen serán embargados en sus bienes y puestos a remate, desde luego que también tendrán que pagar antes al despacho de abogados, que serán los ganadores.

Es tanto el poder de este alcalde que se siente el más inteligente, pero que el poder lo ha transformado y terminará como dice el presidente,…loco….

Pero ya dejemos a este enemigo de los victorenses y mejor digamos que los burócratas estarles estarán de placeemos este jueves, pues celebran la promulgación de los estatutos jurídicos, establecido también como «Día del Servidor Público», por lo que también el gobierno de AMERICO VILLARREAL ANAYA, les da el día libre, pero por convenir a los intereses de los propios trabajadores lo cambian al miércoles 5 de Abril, según la información del jefe de Comunicación Social FRANCISCO BANDA.

Por esta razón es que por la mañana iniciarán con una ceremonia luctuosa frente al busto de Práxedis Balboa Gojon, quien fuera el precursor de la promulgación y fue en su gobierno cuando se fundará el SUTSPET, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas en donde sigue al frente BLANCA VALLLES RODRÍGUEZ.

OTRO LÍDER, pero de los maestros se encuentra recorriendo el estado y sus comités municipales para saber en que estado se encuentran y cuáles son las necesidades y carencias de sus agremiados.

El maestro ARNULFO RODRIGUEZ TREVIÑO ya recorrió el sur y este miércoles estará con los maestros victorenses en un recorrido que continuará por todos los municipios de Tamaulipas y así tener un balance real de todo lo concerniente a la Sección 30 del SNTE y poder enfrentar con conocimiento de causa su segunda gestión en este importante cargo magisterial.

Nos vamos, les dijo el correo para lo que quieran [email protected] .