Se apagaron las carcajadas después de toda una vida de albures y chistes: este lunes se reportó la muerte del humorista ‘Polo Polo’, cuyo verdadero nombre era Leopoldo Roberto García Peláez Benítez. Tenía 78 años de edad y varias personalidades del espectáculo le han dedicado mensajes al también llamado ‘Maestro de la Comedia’.

El hijo del comediante mexicano, Paul García fue quien dio la noticia del fallecimiento, comentó al programa Ventaneando este 23 de enero de 2022 que murió en casa, después de varios años de padecer demencia vascular.

Polo Polo solía aparecer, en sus últimos años, casi calvo, con unos discretos lentes y una blanca barba de candado. Sin embargo, algunos de sus seguidores seguramente lo recuerdan con una abundante cabellera en sus primeras dos décadas de carrera en los escenarios.

A través de Facebook se publicó un breve comunicado que confirmaba la noticia de la muerte de ‘Polo Polo’: “Murió ‘Polo Polo’ el día de hoy. Uno de los comediantes más grandes de México y de Latinoamérica. Su nombre fue Leopoldo García Peláez Benítez, quien nació en León en 1944. Gracias por tantos momentos, por tantas sonrisas. Te llevaremos en el corazón siempre. Que Descanse en Paz”.

Famosos reaccionan a la muerte de ‘Polo Polo’

A raíz de la muerte del comediante, algunas personalidades han escrito mensajes de condolencias acompañados de fragmentos que formaron parte de de la vida de ‘Polo Polo’.

Adela Micha

La conductora mexicana Adela Micha se pronunció sobre la muerte de ‘Polo Polo’. A través de su cuenta de Twitter publicó un fragmento de una entrevista que le hizo al comediante en 2013 en el que hablaba sobre su forma de trabajar.

“‘Si la gente no se ríe y disfruta, no trabajo’. Este es el truco para contar chistes que me dijo cuando lo entrevisté el 31 de Octubre del 2013″, escribió la conductora.

El comediante mexicano Franco Escamilla, que comenzó su carrera a mediados de 2007, se refirió al fallecido humorista como su “maestro” en Twitter: “El rey ha muerto, el mundo se ha vuelto un lugar menos gracioso y con menos magia”.

Asimismo, habló sobre la relevancia de Leopoldo Roberto García en el ámbito de la comedia: “Nadie nunca igualará al maestro Polo Polo QEPD. Un marlboro rojo y un ‘cognaquito’ a la salud del mejor de todos los tiempos”, puntualizó Franco Escamilla.

El actor mexicano Eduardo Ramírez Velázquez, apodado ‘Eduardo España’, se despidió de ‘Polo Polo’ y mandó sus condolencias a los familiares del comediante.

“Q.E.P.D. el gran Polo Polo. Su simpatía y talento para el humor nos regalaron años maravillosos de risas. Mis condolencias para sus seres queridos”, expresó Eduardo España en Twitter.

El mexicano Chumel Torres también se pronunció al respecto. Tras informar sobre el fallecimiento en su cuenta de Twitter, publicó un mensaje en el que se despedía del comediante haciendo referencia a algunos de sus chascarrillos.

“Mi más sentido pésame al Caballo Verde, al Vampiro Fronterizo y al aeropuerto de Barajas”, expresó Torres en su tuit.