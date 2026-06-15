Enrique Melendez Pérez quiere ser de nuevo dirigente de la Sección XXX en nuestro estado. Anda en abierta campaña. Pero para muchos, no es más que un lobo con piel de cordero. ¿Razones? Fue Melendez quien operó la aprobación de la ley del ISSSTE desde el Congreso de la Unión, y con ello selló la lápida laboral del magisterio nacional y tamaulipeco.

Es obvio que Melendez pretende picarle los ojos al magisterio tamaulipeco, tratando de revivir la bandera de la lucha contra la reforma del ISSSTE. Pero se olvida que las bases magisteriales tienen memoria, y saben muy bien que fue él precisamente uno de los más activos operadores de Elba Esther Gordillo, en el 2007, para aprobar ese rudo golpe de carácter estructural contra el magisterio.

Cuestión de recordar que Melendez había concluido su periodo como Secretario General en nuestro estado, durante el periodo 2000-2004. Posteriormente fue diputado federal, por el PRI, siempre con la bendición de su mentora chiapaneca.

Para mayor abundamiento de datos, en ese tiempo, como miembro de la cámara baja, del Congreso de la Unión, el profesor Melendez era nada menos que el Presidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados del país. Y desde ese estratégico cargo, siguiendo las instrucciones de su jefa Elba Esther, procedió a “masacrar” el destino del magisterio nacional. Y de manera especial al tamaulipeco.

De manera que con la bendición de actores claves del corporativismo del SNTE, como la misma Elba Esther, y su escudero legislativo Enrique Melendez. Y de la Secretaria de Educación Josefina Vázquez Mota, (a la postre candidata del PAN a la Presidencia), el sexenio panista, acabó de golpe con las expectativas de un mejor nivel de vida, para las familias de la educación en el país.

Pero por si existe alguna duda, pongamos las cosas del pasado en su justo contexto:

Por esos años, Melendez ocupó cargos estratégicos, como el colegiado nacional del SNTE. Y todos recuerdan como se desempeñó como operador político del gordillismo en Tamaulipas. Eran los tiempos en que la Gordillo Morales ejercía un cacicazgo de horca y cuchillo, y nada se movía, sin su anuencia.

Corría el mes de marzo del 2007, durante el tristemente celebre sexenio de Felipe Calderón, con la cacique Elba Esther Gordillo al frente del SNTE, cuando le asestaron un golpe demoledor a las bases de este noble gremio educativo. La polémica Ley del ISSSTE fue instaurada a chaleco, por el régimen panista.

Todo ello contando con la complicidad de un SNTE gordillista y camaleónico, dispuesto a humillar a la clase trabajadora, a costa de mantener el uso discrecional de multimillonarios recursos.

Algunos de los retrocesos más mencionados en lo que se refiere a los beneficios que hasta ese momento tenían las miles de maestras y maestros en el país , fueron los siguientes:

Fue eliminado el sistema donde los trabajadores activos financiaban a los jubilados. Se implementó el sistema de capitalización individual, (pensión ISSSTE) algo similar a las afores, y con ello se logró lucrar con los ahorros de la base magisterial.

Pero, sin duda algo de lo más dañino, fue que se incremento notoriamente la edad para que los y las maestras del país, alcanzaran su jubilación. También aumentaron sensiblemente las cuotas que las y los trabajadores de la educación, debían de aportar, afectando su propio salario.

La respuesta de las bases del SNTE no se hizo esperar. Algunas de los principales señalamientos fueron en el sentido de que la nueva Ley, impuesta desde la Presidencia calderonista, en complicidad con la maestra Gordillo y su grupo, reducía drásticamente los montos de las pensiones. Se consumaba así un artero y salvaje zarpazo contra los sagrados ingresos de unos jubilados magisteriales, condenados a vivir en la pobreza.

Hasta la fecha , la ley del ISSSTE calderonista sigue vigente, pues el sexenio de AMLO no la derrumbó. Y solo creo algunos paliativos para mitigarla a medias. En la actualidad su desaparición completa sigue ondeando como la principal bandera en las movilizaciones de organismos gremiales como la CNTE. Este escenario ha sido el estira y afloja en el actual gobierno de la Presidenta Sheinbaum. La oferta de Palacio nacional ha sido la de congelar ciertos requisitos jubilatorios, pero no cancelar una ley, cuyo regreso al sistema imperante antes del 2007, provocaría una severa sangría presupuestal al gobierno federal.

Regresando con el tema de esta colaboración, se ve muy difícil que el profesor Melendez llegue a presidir la sección XXX. No cuenta con el apoyo de las bases. Se mueve con un reducido grupo de jubilados. Y a nivel nacional, es hora que al máximo dirigente del SNTE en el país, Alfonso Cepeda salas no se le olvida el día en que Melendes le gritó:

—Eres un espurio!

Todo ello en alusión a que la que debía estar en ese cargo, era la madrina y apapachadora de Melendez, Elba Esther Gordillo.