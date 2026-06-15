Creo, estoy convencido, que la lucha social siempre es válida: es pelear, luchar, por aquellas situaciones que de pronto aparecen como inevitables. Y es que todo tiene un límite. Por eso, sin la menos duda, se han dado los movimientos revolucionarios, para reivindicar el que los más pobres tengan condiciones de bienestar social. Ese fue, sin la menor duda, el éxito de AndrésManuel López Obrador, al pregonar que primero los pobres.

Por eso, siempre se ve con buenos ojos a los grupos sindicales, entre otros, que demanden mejores salarios, mejores condiciones de vida. En esta coyuntura, vale retomar el papel que en este momento esta jugando la Coordinadora Magisterial: que año tras año hace lo mismo, desquicia a la CdMx y en este año, pretendió boicotear el mundial de futbol.

Las peticiones centrales son dos: que se elimine, abrogue, la ley del ISSSTE de Calderon y aumento salarial del 100%. No sonpetición nueva, se la plantearon en campaña a la hoy presidenta; y lea dijo que si, pero ahora, ya les explicaron que, hacerlo, implica comprometer el 20% del PIB… luego, entonces, es una petición difícil de satisfacer. Ya se los explicaron, pero ellos siguen en sus trece.

La presidenta ya pinto su raya: no a esa petición. Y como ellos siguen en la misma posición, se pregunta la presidenta: ¿Qué caso tiene el dialogo si se sigue manteniendo la misma posición? No hay, en la coordinadora, una actitud de dialogo: ellos solo quieren que les den lo que piden y punto. Y eso, no es posible, por eso les ofrecen alternativas que no quieren, vamos, ni escuchar.

La presidenta tiene antecedentes de militar en la izquierda, incluso, se le ha vinculado con grupos revolucionarios de América del sur. así, por eso, es valida su postura: “no vamos a reprimir”, que es muy distinto a evitar que tomen el aeropuerto o que obstruyan determinadas vialidades o eventos.

Un día pregunte a un profesor de Victoria, ¿Qué piensa de los maestros de la coordinadora? Y me contesto que son unos flojos: muchos de mi generación ya tienen mas de 20 años jubilados y cada vez que protestan exigen disminuir los años de trabajo. Haga de cuenta, al rato, van a tener mas años cobrando su jubilación que los años que ejercieron su trabajo.

En fin, en lucha política como en la económica, la coyuntura son los acuerdos que se logran, buscando que se den los menos daños a los protagonistas. En las huelgas, las marchas y plantones, hay demandas, pero también ofertas… y se tiene que negociar en aras de la paz y la tranquilidad. La coordinadora magisterial ya mostro su cara de intolerancia, para ellos, la única manera de concluir su lucha presente es que les den lo que piden… no hay puntos intermedios, negociación. Tarde o temprano se tendrán que retirar y, por lo que se ve, puede ser derrotados… sin represión.