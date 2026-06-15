Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hablando de las finanzas de Tamaulipas, la empresa HR Ratings refrendó la calificación de AAA con perspectiva de estable para la deuda del gobierno estatal.

Hay finanzas sanas. Confirma la claridad crediticia en el mercado y consolida a la entidad como uno de los estados con mayor fortaleza financiera.

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez, destacó que la ratificación envía una señal clara de la confianza de los mercados, instituciones financieras, organismos calificadores e inversionistas al confirmar que Tamaulipas mantiene una posición financiera sólida y estable.

Si hoy fueran las elecciones en Tamaulipas el gran perdedor, partidos políticos, sería el Verde Ecologista: Ni diputados de “regalo” ni subsidio estatal.

De ahí se derivan varias preguntas. Si los jefes lo saben ¿por qué insisten en ir solos en la elecciones del 2027 y 2028?. Si no van con el hermano mayor, Morena, los espera una mordida de polvo.

El billete contante y meter gente a la nómina -siempre alos mismos- es lo único que interesa a los “chiquillos”. Ideologías y labor social quedan atrás.

Si le echamos ojo a lo sucedido en Coahuila el domingo anterior, concebimos que en territorio cuerudo los alebrestados verdes se dirigen a una derrota anunciada “sin tocar baranda”.

Allá perdieron reconocimiento local el PAN, MC y Verde. No alcanzaron el 3 por ciento de votos válidos de la sumatoria total. Se salvó por “un pelito” el Partido del Trabajo.

Para darnos una idea de lo que espera al PV en esta tierra, le echamos una ojeada a la encuesta de Massive Callerpublicada este domingo, dedicada en exclusiva a Reynosa -confiamos que no fue a pedido-, hoy por hoy la cuna de los ecologistas.

Las concede al PV un 2.6 por ciento de los posibles votos. Al PT el 3.0. Para Morena el 39.3 por ciento.

Otros sondeos de la misma empresa levantados en los ocho principales municipios le otorgan a los tucanes el 2.6 por ciento… Si no van en alianza no ganarían una sola presidencia y por tanto ni regidurías ni diputaciones.

El PT en cambio levanta un promedio de 3.0 en los mismos municipios “grandes”, ahí donde se deciden los escaños de RP, e iría de socio con Movimiento de Regeneración Nacional.

Aquí no perderían el PAN ni Movimiento Ciudadano, como en Coahuila, ni el PRI. Los cuatro tendrían algún escaño en el Congreso.

Lo revelador es que, en una elección municipal, los del Verde perderían hasta en su casa, Reynosa y, de ser así, adiós a las aspiraciones por la gubernatura en 2028.

A los MAKOS les falta humildad, entender que no han superado la etapa de pantalones cortos y necesitan la custodia de su mayorcito hermano.

En los últimos meses no hemos encontrado un sondeo que diga que el PV puede ganar una presidencia o la gubernatura.

Tema aparte, hay quienes dan por hecho que la planilla de Gloria Garza Jiménez, por el CDE del PAN, ganará por mucho en la elección interna del cinco de junio al hacer de su lado a figuras como “El Arabe” Nader, de Tampico; Leticia Salazar, Matamoros, y “El Moyo” García de Nuevo Laredo.

Sin embargo el fin de semana una de las vacas sagradas azules, acérrimo crítico de Francisco García, el ex senador José Julián Sacramento, se sumó al equipo de OmeheiraLópez Reyna.

Hace cuatro años -oponerse a Cachorro Cantú-, Sacramento quedó fuera de la jugada por instrucción cabecista. Anunció que participaría en la presente temporada, pero al final guardó silencio y aparece hoy al lado de los presuntos amigos del ex Gobernador.

Sendas planillas son lideradas por fieles partidarios de aquel, pero ¿Sacramento?. La adhesión -video de por medio- se dio en Río Bravo.

Las campañas llevan diez días de movilización por territorio, con dispendio sobre todo en comidas con la militancia ¿de dónde sale el billete?. El presupuesto máximo de que disponen son 500 mil por planilla.

De esa cifra, cada candidata no puede aportar más de 200 mil y los restantes 300 mil deben salir simpatizantes o militantes, en efectivo o especie. El ritmo aproximado es de 16 mil diarios, que estarían gastando en combustibles de las camionetas de alto cilindraje que tripulan, más sus propios viáticos, comidas y hoteles.

Son apenas un puñado de militantes (menos de diez mil), pero los azules están divididos en Tamaulipas. La imagen empeoró luego que -muy al estilo cabecista- los oponentes a Gloria denunciaron que registró una narcoplanilla al incluir a un empresario sancionado por el gobierno de los Estados Unidos.

Morena Tamaulipas realizó este domingo jornadas de defensa de la transformación en los municipios de Miquihuana y Guerrero, con la participación de supresidenta estatal, María Guadalupe Gómez Núñez.

Si no hay cambio de última hora -aquello de las lluvias- el Gobernador Américo Villarreal presidirá este lunes honores a los símbolos patrios en la Unidad Deportiva Ruiz Cortines (estadio), donde inaugurará instalaciones.

La senadora Olga Sosa Ruiz se hallaba el fin de semana en Matamoros trabajando en territorio. Acompañada de la líder Lupita Gómez, entregaron credenciales de militante de Morena.