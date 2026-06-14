Ciudad Victoria. Junio 14 de 2026- Como parte de las actividades para conmemorar el Día Mundial del Viento y su importancia como fuente de energía renovable, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas, celebró la carrera “Corre Como el Viento 2026”, teniendo la participación histórica de más de 2 mil corredores y mascotas.

Teniendo como punto de salida el patinadero del Estadio Marte R. Gómez, las y los atletas se dieron cita desde las 5:30 horas para alistarse, y celebrar este importante día, recorriendo las calles de la capital del estado, teniendo como meta la calle 17 Carrera Torres.

El secretario de Desarrollo Energético Walter Julián Ángel Jiménez, agradeció a todas y todos los asistentes que fueron parte de esta carrera, así como a las empresas GEMEX, Solarig, Engie, Eólica Mesa La Paz, Thermion, Index Nuevo León, Revolve, Acciona Energy, Vestas, Grupo Pantaleón, Garalh Internacional y al Clúster Internacional de Energía Tamaulipas – Texas, por colaborar con premios para los ganadores.

“Como lo anunciamos ayer, en la administración del gobernador, Américo Villarreal, vamos a dejar a Tamaulipas como el principal generador de energía eólica en el país, con el trabajo de todas y todos”, comentó.

Asimismo, señaló que, la próxima edición en el año 2027, traerá más premios y energía para las y los corredores, así como para las mascotas que también son parte de Corre Como el Viento.

En el acto protocolario, participaron Carlos Ernesto Orozco Morales, delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas; Roberto Manuel Rendón, subsecretario de Electricidad y Energías Renovables de la SEDENER; Rodrigo Alberto Silva, subsecretario de Inversión, Proyectos Estratégicos y Desarrollo Sostenible de la SEDENER; GobirishMireles, subsecretario de Hidrocarburos de la SEDENER; Lorenzo Raúl Ruíz Vázquez, subsecretario de CEDES de la Secretaría de Seguridad Pública, Arleth Fuentes Gallegos, directora General de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática para la Reconstrucción del Tejido Social, en representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; Magnolia Alejandra López, directora de Promoción del Parque Bicentenario, en representación de la Secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván; Alejandra Félix Ramos, subsecretaria de Fortalecimiento y Participación Social, en representación de la Secretaria de Bienestar Social, Silvia Lucero Casas González; diputada Yuriria Yturbe Vázquez; Juana Rodríguez Arellano en representación del subsecretario de Bienestar Social; José Margarito Herrera, director de Acuacultura; Gil Marcelino Aguilar, director de Educación Media Superior; Juan Alfredo Pérez Salas, jefe del Departamento de Programación; Francisco Javier Fuentes, director de Coordinación y Monitoreo de Programas; Reynaldo Soto García director de Agua Potable y Saneamiento; Rebeca Martínez, en representación del presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez; Adolfo Jiménez, director de Mantenimiento del Parque Siglo XXI, Nancy Garza Estrada, directora de Hecho en Tamaulipas, así como representantes de las 12 empresas colaboradoras de la carrera atlética, con lo que se logró una exitosa edición 2026.

Al finalizar los recorridos de las diferentes categorías, que en está ocasión se premiaron en versión varonil y femenil, se realizó la rifa de decenas de obsequios otorgados por los colaboradores.