Autoridades activan vigilancia preventiva por posible desarrollo ciclónico en el Golfo de México; llaman a la población a extremar precauciones ante riesgo de inundaciones y deslaves

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que mantiene vigilancia permanente ante el ingreso de una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el Golfo de México, fenómeno que provocará lluvias de fuertes a muy fuertes en distintas regiones del país, con precipitaciones intensas previstas para zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema avanzará sobre Tamaulipas hacia el noreste del territorio nacional, mientras que su interacción con otros sistemas atmosféricos favorecerá condiciones de inestabilidad y lluvias en gran parte de México.

Además del noreste, se pronostican precipitaciones fuertes en entidades como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. También se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes en estados del centro, sur y sureste del país, incluyendo la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante el escenario meteorológico, la CNPC informó que mantiene coordinación con autoridades estatales y municipales para fortalecer los protocolos de prevención y respuesta. Entre las acciones implementadas se encuentran recorridos para detectar zonas vulnerables, reforzamiento de la comunicación de riesgo con comunidades cercanas a cuerpos de agua y áreas susceptibles a deslaves, así como la supervisión de ríos, arroyos, lagunas y presas.

También se realiza la revisión de inmuebles que podrían funcionar como refugios temporales, con el objetivo de garantizar que cuenten con condiciones adecuadas para atender a la población en caso de ser necesario.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada mediante canales oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas, proteger documentos importantes, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento o el agua y conocer previamente las rutas de evacuación y refugios disponibles en cada localidad.

Protección Civil pidió atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse alerta, especialmente en zonas cercanas a cauces de agua, laderas y puntos considerados de riesgo.