En Nuevo Laredo está ocurriendo algo distinto, la atención se está concentrando en lo que verdaderamente cambia la vida de la gente.

Porque hay obras que lucen en los boletines, pero no hay cosa que impacte más la vida de una familia que recibir las llaves de una casa propia.

Este fin de semana, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas entregó las primeras 15 viviendas del programa “Hogar Propio: Un patrimonio para tu familia”, una iniciativa que en su primera etapa beneficia a mujeres jefas de familia que durante años lucharon contra la incertidumbre de no contar con un patrimonio propio.

No se trata únicamente de paredes, techos y puertas. Se trata de estabilidad. Se trata de niñas y niños que crecerán bajo un techo seguro. Se trata de madres que dejarán de preocuparse por una renta o por el riesgo de quedarse sin hogar. Se trata, en pocas palabras, de dignidad.

Y ahí radica la diferencia entre administrar un presupuesto y gobernar con sentido social.

La inversión superior a los 11 millones de pesos para iniciar la construcción de 115 viviendas refleja una visión que pocas veces se observa en los gobiernos municipales, utilizar los recursos públicos para generar patrimonio familiar y no solamente para obras de relumbrón.

Además, el programa encaja perfectamente en la política nacional de vivienda impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, una estrategia que busca convertir el acceso a la vivienda en un derecho efectivo y no en una promesa electoral que aparece cada tres años.

Nuevo Laredo no parte de cero. El IMVISU ha construido más de 4 mil 300 viviendas desde su creación, convirtiéndose en un caso prácticamente único en Tamaulipas. No es casualidad. Es resultado de una planeación que ha sobrevivido administraciones y que hoy encuentra continuidad bajo el gobierno de Carmen Lilia.

Pero la alcaldesa no se quedó únicamente en la entrega de viviendas.

Mientras algunos gobiernos poco reaccionan cuando estalla una crisis, ella decidió entrarles a los problemas.

Por eso encabezó una mesa de trabajo con directivos de la Comisión Federal de Electricidad, personal de COMAPA y su operador más importante, Carlos de Anda, Secretario de Obras Públicas, para atender uno de los temas que más preocupa a cualquier ciudad moderna, la estabilidad de los servicios básicos.

Y aquí hay un dato que merece atención.

Cuando falla la energía eléctrica no solamente se apagan focos. También se compromete el suministro de agua, se afecta la operación de infraestructura estratégica y se generan problemas que terminan golpeando directamente a los ciudadanos.

Por eso resultan relevantes los acuerdos alcanzados para fortalecer la subestación Narciso Mendoza, respaldar el circuito González y garantizar la operación de la Planta Centro, pieza fundamental para el abastecimiento de agua en la ciudad.

Son decisiones que difícilmente generan aplausos inmediatos, pero que evitan dolores de cabeza futuros.

También destacan las acciones de mantenimiento, limpieza de derechos de vía, retiro de ramas peligrosas, modernización de subestaciones y colocación de dispositivos de protección que permitirán mejorar la confiabilidad de la red eléctrica.

Puede parecer un tema técnico, pero detrás de cada uno de esos trabajos existe una intención muy clara, evitar que los ciudadanos sufran interrupciones en servicios fundamentales.

Y eso, al final del día, es gobernar.

NINFA ENSEÑA SUS CARTAS

En política, hay eventos que parecen una cosa, pero terminan siendo otra.

Y eso fue precisamente lo que ocurrió durante el festejo por el Día de la Libertad de Expresión organizado por la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar.

Oficialmente era una celebración para reconocer la labor de los periodistas. Y sí, hubo reconocimientos, buenos deseos, mensajes de cercanía y hasta referencias familiares que explican el vínculo histórico de Ninfa con los medios de comunicación a través de una de las familias periodísticas más conocidas de Nuevo Laredo.

Pero para quienes gustan de leer entre líneas, el encuentro dejó mucho más que eso.

De entrada, la convocatoria fue todo un éxito.

Pocos personajes políticos pueden presumir reunir a prácticamente el 95 por ciento de quienes cubren diariamente la fuente local y política de Nuevo Laredo. La asistencia fue amplia, nutrida y representativa. El mensaje fue claro, cuando Ninfa convoca, los medios responden.

Durante su intervención elogió a los periodistas, los calificó como los verdaderos comunicadores de la región y les aseguró que siempre encontrarán en ella una aliada dispuesta a escuchar. Un discurso inteligente, particularmente en tiempos donde la relación entre el poder y los medios suele atravesar terrenos minados.

Sin embargo, el verdadero mensaje no estaba en el micrófono.

Estaba sentado entre las mesas.

Porque mientras algunos observaban el evento como un simple desayuno de convivencia, otros comenzaron a notar un detalle imposible de ignorar, Ninfa no llegó sola.

Llegó acompañada.

Y en política, las compañías suelen hablar más fuerte que los discursos.

Ahí estuvieron personajes ampliamente conocidos en la vida pública neolaredense. Juan Ángel Martínez Salazar, operador experimentado y conocedor de los engranajes gubernamentales; Maritza Zárate y Ericka “La China”, con trayectoria en el cabildo; Oscar Alarcón, Estuardo Álvarez e Iván Arriaga, figuras reconocidas del morenismo.

A ellos se suman dos comunicadores, Julio Pruneda y Paco Cruz.

Y ahí es donde la reunión dejó de ser solamente un festejo para convertirse en una fotografía política.

Porque una cosa es tener aspiraciones.

Otra muy distinta es comenzar a mostrar quiénes te ayudarán a convertirlas en realidad.

Ninfa Cantú parece haber entendido que las elecciones no se ganan únicamente con posicionamiento mediático o con el peso de un cargo estatal. También requieren equipos, operadores y personas capaces de abrir puertas, tender puentes y construir consensos.

Por eso llamó la atención que decidiera mostrarlos.

Porque nadie enseña sus cartas cuando no piensa jugar la partida.

Y aunque oficialmente todavía falta tiempo para las definiciones del 2027, la realidad es que los relojes políticos avanzan mucho más rápido que los calendarios.

Después de este encuentro quedó una conclusión difícil de ignorar, mientras muchos siguen especulando sobre quién quiere la alcaldía de Nuevo Laredo, Ninfa Cantú Deándar ya comenzó a mostrar quiénes la quieren ayudar a conseguirla… ¿Qué, no?, NOS LEEMOS.

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