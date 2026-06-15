Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La creciente del río Troncones terminó en tragedia este domingo luego de que fuera localizado sin vida un hombre que había desaparecido tras ser arrastrado por la corriente en las inmediaciones del ejido La Libertad.

La víctima fue identificada como Justo Reyes “N”, de 60 años de edad. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre fue sorprendido por la fuerza del agua y desapareció entre la corriente, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y habitantes del sector.

Durante varias horas, elementos de Protección Civil del Estado y del municipio, así como paramédicos del CRUM y voluntarios de la comunidad, recorrieron la zona en busca del sexagenario.

El esfuerzo conjunto concluyó cuando residentes del ejido detectaron el cuerpo en el cauce del río y notificaron a los equipos de emergencia, que procedieron a asegurar el área para las diligencias correspondientes.

Más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tomó conocimiento de los hechos, realizó las actuaciones de ley y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

La muerte de Justo Reyes generó consternación entre familiares, amigos y habitantes de la región, quienes siguieron de cerca las labores de búsqueda con la esperanza de encontrarlo con vida.