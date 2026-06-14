La rápida intervención de cuerpos de emergencia permitió poner a salvo al niño, quien quedó aislado tras el aumento del nivel del agua por las lluvias recientes.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Un menor de edad fue rescatado luego de quedar atrapado en una zona de difícil acceso del río en el Parque Ecológico Los Troncones, en Ciudad Victoria, debido al incremento del caudal provocado por las lluvias registradas en las últimas horas.

Elementos de la Guardia Estatal, quienes mantienen vigilancia permanente en este punto turístico, detectaron durante un recorrido de seguridad la situación de riesgo en la que se encontraba el niño, quien no podía regresar hacia el área donde estaba su padre debido a la creciente del afluente.

Ante la emergencia, personal de Protección Civil y Bomberos acudió al sitio para realizar las maniobras de rescate, logrando poner a salvo al menor y entregarlo nuevamente a su familiar.

El padre del niño agradeció la intervención de la Guardia Estatal y de los cuerpos de auxilio por la atención inmediata brindada durante el incidente.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reiteró el llamado a la ciudadanía para atender las recomendaciones de Protección Civil, especialmente durante la temporada de lluvias, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo en ríos, arroyos y zonas naturales con presencia de corrientes de agua.