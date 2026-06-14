CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Decía un amigo fronterizo que a cualquiera se le caen los calzones cuando le toca estar frente a un Ministerio Público, y lo recordamos ahora que leemos que Yahleel Abdalá Carmona rehúye comparecer ante un representante de la ley, pues le resulta espeluznante que la sujeten a proceso judicial.

El pecado de Yahleel es haberse sometido a los dictados del entonces Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pues siendo ella Secretaria de Bienestar Social en el Gabinete de este méxico-americano de muy triste memoria, tuvo que atender sus instrucciones.

Yahleel es ahora prófuga de la justicia, lo mismo que Francisco, y es inevitable que ambos vivan a salto de mata, escondidos en cualquier parte del mundo, sin poder disfrutar de lo que sustrajeron del tesoro oficial cuando les tocó ser “servidores públicos”.

Esta ya es una historia trillada pero resulta aleccionadora para quienes están enchufados al erario, pues es una advertencia de lo que les puede ocurrir a ellos si ccden a la tentación de embolsarse dinero ajeno.

Pero además, el ejercicio de la ley no hace excepciones (se supone) y pese a tener en la Ciudad de México amigos poderosos, Cabeza no ha podido sustraerse a la acción de la justicia pues vive en el terror de que cualquier día le echen el guante y lo encarcelen.

Esas fotografías y videos que sube a redes sociales Cabeza de Vaca, para presumir que asiste en el extranjero a remates de ganado de alto registro, no es más que un patético intento de fingir que no tiene miedo y que disfruta gastar la fortuna sustraída en tierra azteca.

Recuérdese que hubo otro delincuente apodado El Trampas, del entonces poderoso sindicato petrolero, que fue capturado en territorio estadounidense y traído encajuelado a México, para ser enjuiciado y sentenciado, por la comisión de delitos financieros.

En temas políticos, la dirigencia estatal del PRI empieza a dar señales de vida pues el “carro completo” que obtuvo este partido en el Estado de Coahuila le insufló vitalidad, energía, fuerza, valor.

Los seguidores del partido tricolor quieren sacar fuerza de flaqueza y buscar la manera de reverdecer laureles convencidos de que pueden aprovechar esta circunstancia fortuita para jalar energía.

Después de todo, el PRI cuenta con un ejército de militantes que le han dado fortaleza en el pasado inmediato y que pueden reactivarse e ir en su rescate. Citamos solo como ejemplo los nombres de Eugenio Hernández Flores, Baltazar Hinojoa Ochoa, Ramiro Ramos Salinas, Alejandro Guevara Cobos, Paloma Guillén Vicente, Manue Cavazos Lerma, Oscar Luebbert Gutiérrez.

Por el rumbo de Nuevo Laredo, la presidenta municipal Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal encabezará hoy la ceremonia de honores a la Bandera, a las 8 de la mañana, en el reloj de la plaza Hidalgo.

También se depositará una ofrenda floral en el Monumento a los Fundadores y al filo del mediodía, habrá una sesión plenaria del Cabildo, en el salón Niños Héroes.

En tanto que en el PAN estatal no alcanzan a conciliar diferencias internas y surgen los señalamientos entre grupos que buscan llegar a la dirigencia de inminente elección.

Por supuesto, el villano favorito, Cabeza de Vaca, pretende retener el control del partido y para el efecto trata de infiltrarse entre las diferentes planillas registradas, para ganar con cualquiera que obtenga mayoría de votos.

La maniobra de Francisco es equiparable a un escopetazo al aire, pues pretende obtener una pieza a cualquiera que le alcance en el vuelo uno de sus proyectiles.