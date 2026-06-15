Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de promover la prevención de la violencia y brindar herramientas de orientación a la ciudadanía, personal de la Guardia Estatal de Género impartió una plática informativa a 50 mujeres residentes de Ciudad Victoria.

La actividad se realizó en las instalaciones del Comedor Inmaculado Corazón de María, ubicado en la colonia Estudiantil, donde las participantes conocieron las funciones de la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

Durante la jornada, elementos especializados compartieron información relacionada con la identificación de conductas de violencia, los mecanismos de atención y los procesos de canalización para quienes requieran apoyo.

Asimismo, mediante la entrega de material informativo, se dieron a conocer los servicios que ofrece la corporación y la importancia de fortalecer la cultura de la denuncia, además de destacar la coordinación con distintas instituciones para brindar atención integral a las víctimas.

Finalmente, se difundieron los números de emergencia 911 y 089 para denuncias anónimas, como parte de las acciones encaminadas a mantener una comunicación cercana con la población y reforzar la seguridad de las mujeres en Tamaulipas.