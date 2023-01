Cd. Victoria, Tamaulipas.- El que Américo Villarreal se haya negado a participar en el segundo debate de candidatos a la gubernatura en mayo del 2022, no le quitó intención de votos aunque tampoco le generó más.

Escapó a una emboscada. Sus contrincantes le querían dar “corral” con descalificaciones e insultos. Era el favorito, como al final ganó en las urnas.

En el primer encuentro se le fueron a la yugular, particularmente “El Truko” Verástegui, cuando ya sentía en la azotea los pasos de la derrota, y un protagonista Arturo Díez Gutiérrez rayando en la indecencia.

Por ese ejercicio costoso, inútil e infructuoso ¿democrático?, nadie de los tres alcanzó más o menos sufragios de los esperados.

En esta tierra cueruda los debates entre candidatos no definen una elección. No lo será en la extraordinaria para cubrir el espacio vacante en el Senado.

No existe la cultura del discutir públicamente propuestas. Los ciudadanos forman su opinión “a la antigüita” y no por un encuentro de tal naturaleza.

Es más, tengo la seguridad que no se hará el ejercicio al que ha convocado Coparmex, el principal nido de conservadores en Tamaulipas, siempre al servicio de la aristocracia y primera línea de combate contra de la 4T. Por ahora no sacarán raja del pastel.

Hay una razón para no “amarrar” el encuentro ¿o desencuentro?: El objetivo principal, José Ramón Gómez Leal, no caerá en la trampa de engordar el caldo a sus contrincantes. Va a la cabeza de las preferencias y no necesita exponerse a descalificaciones.

La Alianza Va por México y Verde Ecologista, representados por Imelda Sanmiguel y Manuel Muñoz, van en el mismo costal. Juntos Hacemos Historia tiene la intención de no darles gusto de lucirse atacando al favorito, acorralarlo y humillarlo como es la tónica de estos ejercicios.

JR no puede correr riesgos. Aventaja casi dos a uno a Sanmiguel, su más cercana contrincante, en tanto el Verde queda a años luz.

Los Coparmex son los menos confiables en imparcialidad. Son activistas de la derecha en Va por México, Sí por México, Unidos, Frenaa y grupos católicos recalcitrantes.

Sabemos que Gómez Leal no se va a prestar a que lo ataquen en dueto aquellos que parecen estar unidos en maldades y no en proyectos de progreso. De todas manera va a aganar, y bien.

El año pasado el sindicato empresarial suspendió el debate por falta de clientes. Seguro que lo volverá a hacer cuando no hay ni fecha y el INE no sabe qué hacer.

En 2018 el Instituto canceló de último minuto el debate entre los candidatos al Senado: Ismael Cabeza de Vaca, Martín Ramos, Edgar King, Yahleel Abdala y Américo Villarreal.

Mala experiencia en 2016 en la contienda por la gubernatura (debates obligatorios), en que siete aspirantes se fueron con todo sobre el favorito del PRI, Baltazar Hinojosa Ochoa, quien al final del día perdió, pero no por los encuentros sino por el hartazgo que había hacia las siglas tricolores.

Lo más viable es que –una vez más- COPARMEX e INE cancelen su circo. El dueto de contrincantes, Imelda y Manuel, no se van a atacar si van en la jugada.

Tema aparte, el Gobernador Américo Villarreal seguía en Tampico. El lunes presidio allá honores a la bandera y reunión de la Mesa de Seguridad en el edificio de la alcaldía, luego de reunió con empresarios del ramo turístico y autoridades del Puerto Industrial de Altamira.

En lo político, la observación de los analistas está en ¿por qué Tampico?. El domingo se efectuó ahí la jornada de apoyo a los municipios del sur.

El puerto es gobernado por el panista Jesús Nader ¿por qué no Madero y Altamira donde Morena es administración?. Para los conocedores, se dio una inmediata sinergia entre ambos políticos, identificación que aleja al celeste del círculo íntimo cabecista.

Dos días dedicados al puerto significan mucho, y más con la presencia del ejecutivo en el edificio del ayuntamiento anfitrión, pisando terrenos del contrincante. Se habla de la unidad Américo-Chucho que no debe tener muy contento al autoexiliado en el lado “gringo”.

Tal acercamiento puede tener consecuencias no solo en los resultados electorales del 19 de febrero sino del 2024, que es lo que más interesa al gobierno de la transformación en Tamaholipas.

Martes de sesión en el Congreso del Estado. Agendados ocho dictámenes, más las iniciativas que se acumulen. El punto principal es la designación de un comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Hay 17 que cumplieron los requisitos.

Parece que al comisionado saliente, Humberto Rangel Vallejo, al final le dio pena y no se presentó a la entrevista con los diputados. Está fuera.

Y en tema educativos, hay que destacar el prestigio que la joven Nailea Mar Abundis, egresada de ingeniería en Electrónica (Reynosa), le da a la UAT al presentar en evento internacional y publicaciones especializadas, el invento de un sensor, que detecta niveles de azúcar en alimentos y bebidas, lo cual es algo único en ese renglón.

PD.- Muy indignado el coordinador de los diputados panistas, Fernando García Aguiar, presentó demanda en el TRIELTAM en contra de su colega Ursula Salazar Mojica, “por el ilegal despojo de mis oficinas en el Congreso del Estado”. Abundaremos.