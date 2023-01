Durante la sesión celebrada el pasado 13 de enero, el Consejo General del Instituto que preside, JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, resolvió el resolutivo 01/2023, en donde la alcaldesa priista del municipio de Guerrero, IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMÍREZ, denuncia al sitio de Facebook “Grilla Guerrero Tam”, por violencia política en razón de género, VPG.

La historia de este resolutivo, inicia el 4 de mayo de 2021, cuando la entonces candidata del PRI a la alcaldía de Guerrero, PEÑA RAMÍREZ, denunció ante la Fiscalía General de Justicia, al perfil de Facebook “Grilla Guerrero Tam”, que a su juicio contenían “acusaciones, difamaciones, frases ofensivas e incitación a la violencia”, que ponían en peligro su integridad.

IRACEMA ALBEZA gana la elección municipal de 2021, al obtener 671 votos, superando fácilmente a las candidaturas del PAN y MORENA, que también fueron vencidas por quien ocupó finalmente el segundo lugar: NATHYELLI CONTRERAS VILLARREAL, ex alcaldesa del PRI en 2013, registrada en esta ocasión por el PVEM, quien obtuvo 498 sufragios.

Ya en la Presidencia Municipal, PEÑA RAMÍREZ siguió siendo violentada por el sitio “Grilla Guerrero Tam”, a tal grado que se vio obligada a presentar una queja ante el IETAM, el 19 de agosto de 2022, dando lugar al procedimiento sancionador especial 149/2022.

Mediante oficio del veintinueve de agosto del año dos mil veintidós, previo requerimiento de JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIS, Secretario del IETAM, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Tamaulipas, que encabeza KRISNA JUDITH VILLADO MEJÍA, informó que con motivo del expediente PSE-63/2021, se integró la Carpeta de Investigación NUC-45/2021.

Fue necesaria la intervención de la Policía Cibernética, de la Fiscalía General que dirige IRVING BARRIOS MOJICA, para localizar el nombre del usuario, dueño o administrador del sitio “Grilla Guerreo Tam”, dentro de la carpeta de investigación NUC-45/2021, pero no se logró el objetivo.

“Por lo tanto, se arriba a la conclusión de que, no obstante que no se tiene identificado a los responsables o responsable de la conducta denunciada, se advierte que ello no constituye un impedimento ni una justificación para que esta autoridad emita una resolución, la cual, en caso de declarar la existencia de VPG, permitirá visibilizar y evitar la normalización de determinadas conductas”, consideró la Comisión para los Procedimientos Administrativos Sancionadores, que preside MARCIA GARZA ROBLES.

De acuerdo al párrafo XXXII del artículo 4 de la Ley Electoral, la violencia política contra las mujeres es definida de la siguiente manera:

“Toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos”.

Analizando minuciosamente el expediente y con la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF a la mano, la Comisión presidida por GARZA ROBLES llegó a la convicción de la existencia de “VPG”, en el caso de la alcaldesa de Guerrero, IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMÍREZ.

Invocando el concepto de “micromachismos” de LUIS BONINO, es decir, “comportamientos machistas y prácticas de violencia del día a día, capilares, camuflados, inadvertidos, ignorados, pero no irrelevantes ni banales”, es que el Consejo General del IETAM aprobó por unanimidad este resolutivo, con la intención fundamental de “visibilizar” las conductas generadoras de violencia política contra las mujeres en razón de género.

En síntesis: PEÑA RAMÍREZ gobierna en Guerrero por ser esposa de LUIS GERARDO “CHATO” RAMOS, ex alcalde de este municipio, y no por méritos propios, como lo resume la expresión “Chato-Iris”.

“Ganaste la batalla, pero no la guerra. Seré un kadillo en el fundillo para ti”, señala una de las publicaciones de “Grilla Guerrero Tam”, ante el triunfo de IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMÍREZ, reflejando el nivel del “periodismo” que se ejerce en las redes sociales y la facilidad con que la libertad de expresión, deviene en calumnia y violencia política.

Resolutivo que ratifica al IETAM, como un organismo clave para contener y sancionar la violencia política contra las mujeres por razón de género, que los machos del “Estado Patriarcal” y su “Falocracia” siguen ejerciendo.

Lo cual nada tiene que ver con la participación de GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, en la XXX Sesión Extraordinaria de la ANUIES, en la que LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA, ex rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, rindió protesta como nuevo Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Evento que aprovechó el Rector de la UAT, para estrechar lazos con la Dra. CARMEN RODRÍGUEZ ARMENTA, quien es titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.