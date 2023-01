Chiquita pero picosa, así le dicen a la diputada Sandra García, quien sin miedo al reclamo, decidió apoyar iniciativas del grupo Morena en el Congreso del Estado, ocasionando que se cayeran leyes ordenadas por el gobernador de ese entonces Francisco García Cabeza de Vaca, con las que el gran beneficiado era el, lo que provoco que su compañero de bancada Luis Cachorro Cantú terminara tronando en su contra y de su compañera Mireya González, por haberse atrevido a tal osadía.

Ante esta situación se habla no solo de la expulsión del grupo parlamentario de estas dos diputadas, sino también dicha acción podría abarcar hasta los 27 años que la ex primera dama de Matamoros tiene en el partido azul, ante lo que la diputada ha sacado el carácter y demuestra que no le tiene miedo a nada ni a nadie, incluyendo al belicoso de El Cachorro Cantú.

Cuando se corrían versiones que la dama pasaría a las filas de Morena, pues esta ha dejado claro que una cosa es votar por las iniciativas, y la otra es que vaya a dejar a su partido, así que no le preocupan las habladurías del líder estatal, ya que ella no tiene miedo a que pretendan sacarla, pues ella como dice la canción no se va, no se va.

La diputada, chaparrita pero con un carácter que ya quisiera el mismo Cachorro Cantú, ya lo dijo no la sacaran por lo que seguirá perteneciendo a las filas del partido azul, dejando en claro que eso si no se prestara a ser manipulada por el diputado, ni por los grupos que quieren dominar el partido, y mucho menos permitirá que la obliguen a votar por algo en el Congreso del Estado, si eso contraviene el bienestar de los tamaulipecos, ya que considera que ellos ahí porque se deben al pueblo tamaulipeco.

Así que ni, aunque le echen montón sus compañeros de bancada, Sandra García cambiara de decisión. Pero como dicen el diablo sabe a quién se le aparece, pues El Cachorro Cantú no es con Sandra García hacia quien ha enfocado su enojo, sino más bien lo ha hecho contra la otra legisladora, que él considera que traiciono a su partido, estamos hablando de Mireya González a la cual, si le ha llovido los reclamos del líder panista, ya que esta no tiene el peso político que tiene la diputada Sandra García. Y es que a alguien tienen que echarle por haber perdido la Jucopo.

Siguiendo con el Congreso, aun cuando la actual presidenta de la Junta de Coordinación Política Úrsula Salazar Mojica, jure y perjure que dentro de la Jucopo no hay ninguna disputa, ya que todo es camarería y buena onda, chalala, chalala, con sus compañeros de bancada pues es exactamente todo lo contrario, ya que desde un inicio ella no estaba considerada para que la encabezara, pero ella se empecino para quedar al frente.

El día que los morenos lograron arrebatarle la Jucopo al PAN, la legisladora, sobrina no reconocida por ya saben quién, no era la mejor opción para los morenistas para dirigirla, ante los pecadillos que se carga la diputada, además de ciertas negociaciones que ha hecho en lo oscurito, es que personajes como Humberto Prieto, Elifa Gómez habían levantado la mano para quedar al frente de la Jucopo, cosa que ha negado la legisladora, que se ha dedicado a afirmar que no hay ninguna solicitud de algún otro integrante de la bancada.

Por lo que pocos le creen a Úrsula Salazar que dejaría la presidencia en caso de que así lo decidieran sus compañeros de bancada, los que han dejado ver que en realidad no están al cien por ciento con su compañera para que ocupe la presidencia, por lo que estaría en veremos si continua al frente o no.

Por lo que, si sigue o no Úrsula al frente de la Jucopo será analizado en una reunión previa, sin pleitos, todo de manera políticamente hablando, por lo pronto el mismo Elifa Gómez busca evitar más chismes, ha salido a declarar que ellos se encuentran más unidos que nunca, y que todo se ha debido a malas interpretaciones.