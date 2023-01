Mario Vargas Suárez

Abriendo semana

UNO. Quienes escribimos en los medios, tenemos el objetivo de informar y formar opinión en los lectores de este espacio, intentando ser objetivos y destacar nuestro punto de vista, que no necesariamente es el acertado, pudiera variar de acuerdo al lector.

Desde esta óptica empezamos con la Oficina Fiscal en la capital tamaulipeca, donde dicen son cerca de mil trámites diarios los que realiza, pese a las muy extensas filas de ciudadanos que señalan en contrario, pues la OFV a las 7 de la mañana –regularmente- termina de entregar las 60 fichas que atenderán al día para pagos de: derechos vehiculares, regularización de vehículos, emplacamiento, refrendos y renovación de licencia, aunque la dependencia asegura se atiende a cerca de mil trámites. De 60 a mil es mucha la diferencia.

Contribuyentes declaran que la fila empieza desde la noche anterior y en la madrugada se incrementa sustancialmente para poder lograr el folio de atención y luego esperar hasta las 8:30 que inicien las labores en las instalaciones del complejo Bicentenario, porque los módulos de la Facultad de Comercio Victoria, el de la Sección 30 del SNTE y el de Gran D Central, dejaron de funcionar, antes de la pandemia del COVID-19.

Pese a los discursos anticorrupción, los ‘gestores’ o ‘coyotes’ siguen haciendo su ‘agosto’ cuando cobran hasta 600 pesos en promedio por ‘saltarse la fila’ a quienes les citan en el Módulo Especial para Burócratas Estatales, siempre y cuando se haya hecho el pago en línea, que por cierto en algunas horas pico está saturado.

DOS. En otro tema de Tamaulipas. El Consejo General del IETAM, de acuerdo a las votaciones pasadas (2021), autorizó el monto total y mensual que corresponde a cada partido político acreditado en el estado, señalando los límites del financiamiento privado e individual de las aportaciones de simpatizantes durante el año 2023.

Las cantidades anuales son: Morena 58 millones 227 mil pesos; PAN 55 millones 513 mil 843 pesos; PRI 20 millones 702 mil pesos; MC 13 millones, 110 mil pesos; PT 12 millones 412 mil pesos y PVEM 12 millones, 013 mil pesos. En total, el IETAM recibirá del INE 171 millones 979 mil 059 pesos para ser repartidos en mensualidades.

TRES. Por el lado de la Autónoma de Tamaulipas (UAT), el rector Guillermo Mendoza, dio la bienvenida a los estudiantes y profesores al inicio del periodo, señalando que son más de cuarenta mil estudiantes de bachillerato y del nivel superior que acuden de manera presencial este ciclo 2023-1 (enero – junio).

Ingreso y reingreso de estudiantes a todas las carreras de los tres campus universitarios en el estado, recibieron la bienvenida en sus respectivas facultades, unidades académicas y escuelas, luego del receso vacacional de fin de año.

CUATRO. Llamó la atención la nota periodística de Ramón Mendoza S. cuando asegura en su publicación que la empresa “Victoria Meters”, concesionaria municipal de la explotación de Parquímetros y Estacionómetros, no ha registrado el pago al contrato con el ayuntamiento de Victoria, por la concesión otorgada en la zona centro de la capital, a pesar de que los automovilistas seguimos depositando las monedas.

Según la presidencia municipal, desde octubre del año pasado, “Victoria Meters” no reporta ningún ingreso al Ayuntamiento de Victoria, pese a los múltiples requerimientos hechos por los más de 500 parquímetros y estacionómetros en operación.

Son tres meses los que adeuda la empresa concesionada para la instalación y explotación de esta actividad en el Primer Cuadro de Cd. Victoria. Eduardo Gattás Báez declaró: “Si no pagan lo que corresponde al Municipio, se van, ya no se permitirá que sigan operando, cobrando y no reporten la recaudación correspondiente para la ciudad”.

El periodista Ramón Mendoza publicó que “Victoria Meters” paga al ayuntamiento el 20 por ciento de la recaudación “…aunque la realidad que es un porcentaje mayor el que debiera pagar. Por ese motivo dijo que ya está el área jurídica trabajando en el tema porque buscarán una empresa que pague más.”

Gattas Báez señaló “…Estamos viendo quién da más… Victoria Meters nunca ha transparentado sus ingresos, ocupa uno de los primeros lugares de quejas ante el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria por la serie de abusos que comete contra los automovilistas capitalinos y foráneos, sobre todo.

Trascendió que la empresa en cuestión desatiende los llamados de la alcaldía de Victoria y el próximo 2024 vence el contrato concesión, pero se puede adelantar la cancelación pues en realidad corresponde al Municipio el 40 % de los ingresos brutos por este servicio.

Cierro el espacio con la duda de lo que pasa en el Tren Metropolitano (METRO) de la CDMX, cuando este domingo se presentan tres incidentes más: el ataque con martillo en la estación Bellas Artes de mujeres encapuchadas; La separación de dos vagones en la línea 7; y el corto circuito provocado aparentemente por una lata lanzada a las vías de la línea 8. ¿Complot… de quién…? Temo escribir: ¿DO?