Conforme a lo dispuesto por el artículo 134, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, en concordancia con el artículo 27 de la Ley de Transparencia de Tamaulipas, HUMBERTO RANGEL VALLEJO comunicó en tiempo y forma a la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura, que el término de tres años de Comisionado concluye el próximo 31 de enero de 2023.

Mediante oficio fechado el 30 de noviembre de 2022, RANGEL VALLEJO dio aviso a la JUCOPO, activando el dispositivo previsto en las leyes citadas, con la emisión de una Convocatoria publicada el pasado primero de diciembre, a la que respondieron 15 hombres y 3 mujeres.

Recordando que, mediante Decreto LXIV-71, expedido por el Congreso local el 22 de enero de 2020, HUMBERTO RANGEL VALLEJO fue designado por un periodo de tres años, mientras que ROSALBA ROBINSON TERÁN llegó al ITAIT por un término de 6 años y DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA fue designada Comisionada por 7 años.

Y como no hay plazo que no se cumpla y fecha que no se llegue, el periodo de RANGEL VALLEJO concluye el próximo 31 de enero y todo indica que, se incorporará al igual que otros personajes cercanos a ISMAEL y FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, al gabinete del Supremo Tribunal de Justicia que preside DAVID CERDA ZÚÑIGA.

Para tal efecto, la JUCOPO que preside FERNANDO GARCÍA AGUIAR y de la que forman parte EDGAR MELHEM SALINAS, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ y ÚRSULA SALAZAR MOJICA, expidió la Convocatoria Pública publicada en el Periódico Oficial del Estado, el primero de diciembre de 2022, con las “Bases” para el relevo de RANGEL VALLEJO.

Un total de 18 personas, 15 hombres y 3 mujeres, entregaron al Congreso la documentación solicitada, para constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas.

Al respecto, la sesión celebrada el martes pasado, la Diputación Permanente revisó su cumplimiento y emitió el dictamen correspondiente, concluyendo que las 18 personas inscritas salvan esta primera valla.

La lectura de este dictamen, nos dice que ERNESTO MELÉNDEZ CANTÚ y ALEJANDRO ETIENNE LLANO, fueron los Notarios Públicos más socorridos por quienes aspiran a la vacante del ITAIT.

Destacan entre las y los aspirantes, LUIS MENDIOLA PADILLA, Secretario del ITAIT, NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, ex Consejera Electoral del IETAM, ARMANDO BARRÓN PÉREZ, Director de Capacitación del ITAIT, así como el ex Consejero Electoral, RAÚL ROBLES CABALLERO.

Hace unos días escuché que HUMBERTO RANGEL VALLEJO, se bajará de la lista para incorporarse al Supremo Tribunal de Justicia, una vez concluido el trienio para el que fue designado Comisionado del ITAIT: “Algo hay de cierto”, me dijo un abogado que conoce del tema y que mostró su desacuerdo por la inscripción del Comisionado Presidente en la Convocatoria.

Ya veremos si este comentario se hace realidad, por lo pronto la Diputación Permanente que preside ISIDRO JESÚS VARGAS FERNÁNDEZ, aprobó el calendario para las entrevistas que tendrán lugar este jueves 12 de enero, en el Salón Independencia de Palacio Legislativo.

LUIS MENDIOLA PADILLA, NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, LUIS ALONSO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ y demás personas que serán entrevistadas, tendrán

hasta 20 minutos para exponer ante las y los legisladores, su pensamiento y planteamientos de actuación.

Enseguida, escucharán y contestarán las preguntas de las y los diputados entrevistadores, para cerrar con las conclusiones de quien comparece.

Vale destacar que, a diferencia de los 3 años de la designación de RANGEL VALLEJO, la persona designada durará 7 años en el cargo, es decir, tendrá la oportunidad de trascender el gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y se traslapará con el inicio del siguiente sexenio, con la finalidad de favorecer independencia de criterio en su desempeño.

Será el primer relevo escalonado que tenga el ITAIT, a partir del formato que sustituyó a la designación de la y los Comisionados fundadores del Instituto, que ya están en la “Galería” que recuerda su paso por el organismo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de Tamaulipas.

Galería que surge por iniciativa de HUMBERTO RANGEL VALLEJO, quien es la cuarta persona en ocupar la Presidencia del ITAIT.

¿Quién de las 18 personas tiene el perfil para convocar a la mayoría calificada (24 de las 36 diputaciones) que exige para su designación el artículo 27 de la Ley de Transparencia? Ya lo veremos.

Por lo pronto, su designación requerirá la construcción de acuerdos entre la bancada de MORENA con los otros Grupos Parlamentarios.