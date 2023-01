La Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, que preside Sergio Iván Ruiz Castellot, anunció que los consejeros Dania Paola Ravel Cuevas y José Martín Faz Mora, así como Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de Organización Electoral, darán hoy una conferencia de prensa en el Salón Ambassador del Hotel Everest.

Y aunque el pequeño comunicado no da a conocer el motivo de la conferencia de prensa de hoy, tanto los consejeros como los funcionarios del INE seguramente hablarán acerca de la nueva embestida del “Plan B” que habrá a partir del próximo 1° de febrero cuando se reanuden las actividades legislativas en el Congreso de la Unión.

No debemos olvidar que el “Plan B” fue aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, sin embargo, los cambios que atentan en contra de la autonomía del INE no entraron en vigor por errores de metodología, pero no hay duda de que los legisladores de Morena y sus aliados se esforzarán por cumplir cuanto antes con los deseos del presidente López Obrador.

Los cambios del “Plan B” ponen en riesgo el voto ciudadano que se emitirá en las próximas elecciones porque no garantizan la imparcialidad, la legalidad y la equidad, entre otros principios democráticos.

Entre los cambios del “Plan B” que atentan contra la equidad que debe prevalecer en una contienda electoral, se encuentra la reforma en materia de propaganda gubernamental porque ahora se permitirá la libre promoción personalizada de los servidores públicos, haya o no elecciones de por medio.

Por ejemplo, la campaña #EsClaudia ya no tendrá ningún impedimento legal para que se desarrolle en todo el país, puesto que ahora está permitido la libre promoción de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo para obtener la nominación de Morena.

No importa que la doctora Sheinbaum Pardo busque participar hasta la elección presidencial del 2024, desde ahora podrá seguir promocionándose como la “corcholata preferida” de López Obrador.

A propósito, tuvo que registrarse un nuevo accidente en el Metro de la Ciudad de México, en donde la estudiante universitaria Yaretzi Adriana Hernández Fregoso (QEPD) perdió la vida y más de 100 personas resultados heridas para que la doctora Sheinbaum Pardo decidiera suspender las gira de promoción que hacía cada fin de semana.

Ahora pretende calmar las fuertes críticas con el cuento de que se quedará en la Ciudad de México para atender personalmente la crítica situación en que se encuentra el Metro por falta de mantenimiento, sobre todo después de que aparecieron pintas en varias estaciones con mensajes que muestran la indignación que hay entre ciudadanía, entre los que destaca el siguiente: “Claudia asesina”.

Como se recordará la joven universitaria de sólo 25 años, murió en el accidente de la Línea 3 del Metro en el tramo de las estaciones de Potrero y La Raza el pasado 7 de enero.

De regreso con la conferencia de prensa que darán hoy los consejeros y funcionarios del INE en el Salón Ambassador del Hotel Everest, no hay duda de que deben aprovechar el tiempo para explicar y difundir los nocivos cambios electorales del “Plan B”, puesto que los legisladores de Morena y sus aliados preparan una nueva embestida en contra de la democracia en nuestro país.

Si bien es cierto que se tiene el recurso legal de presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside ahora la ministra Norma Lucía Piña Hernández, el proceso de revisión tarda un tiempo que seguramente será aprovechado para favorecer a los candidatos de Morena en las elecciones locales del Estado de México y Coahuila, previstas para el domingo 4 de junio de 2023.

Y hablando de la SCJN, se confirmó que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mossa resultó ser una “copia sustancial” de la tesis que presentó el abogado Edgar Ulises Báez Gutiérrez, luego de que el consejo de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, valoró los elementos de cada una.

Se espera que la ministra Esquivel Mossa renuncie por dignidad, sobre todo después de que todos sus pruebas de descargo fueron desechadas o desmentidas, como fue el caso del documento que supuestamente había emitido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que encabeza Ernestina Godoy Ramos, en donde decía que no había plagiado ninguna tesis de licenciatura.

La propia FGJCDMX desmintió a la ministra Esquivel Mossa al publicar el siguiente mensaje en twitter: “Esta Fiscalía no se ha pronunciado en ningún momento sobre el tema ni ha hecho pública alguna conclusión en el sentido de que la denunciante fuera víctima de plagio”.

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, anunció que no tenía la atribución legal para retirarle el título a la ministra Esquivel Mossa, por lo que sería la Secretaría de Educación Pública (SEP) la que podría proceder conforme a derecho para castigar la “copia sustancial”, es decir el plagio de su tesis de licenciatura que presentó en 1987.

