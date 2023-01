En el segundo día de actividades de la X Cumbre de Líderes de América del Norte en la que México es sede de la reunión en la que participan los mandatarios de Estados Unidos y Canadá, comienza la reunión trilateral con Andrés Manuel López Obrador, Joseph Biden y Justin Trudeau. El objetivo es impulsar la competitividad, la lucha contra el cambio climático y la cooperación en materia de seguridad.

Minutos antes del mediodía, López Obrador recibe al Primer Ministro Justin Trudeau para tomarse la fotografía oficial, para después comenzar un almuerzo de trabajo con las comitivas invitadas. Posteriormente a la 1:30 de la tarde, da inicio la jornada de una nueva cumbre de líderes cuya edición representa la primera visita oficial de Joe Biden a México.

Durante el lunes, con la llegada a México de Joe Biden y Justin Trudeau, se realizaron reuniones con los tres mandatarios que culminó con una cena en presencia de las esposas de los mandatarios. En la primera jornada de actividades, los tres gobernantes firmaron el acuerdo para erradicar la desigualdad racial “Declaración de la Alianza de América del Norte para la Inclusión y la Igualdad Racial”.

El primer acuerdo signado fue realizado por los secretarios de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon; el de Estado del gobierno estadounidense Antony Blinken y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly.

19:16 | El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su esposa, despegaron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con rumbo a Washington DC.

18:53 | Justin Trudeau arribó a su hotel

El primer ministro de Canadá arribó a su hotel ubicado en la zona de Polanco, por la avenida de los Campos Elíseos, desde el Palacio Nacional. El día de mañana será su último día en la Ciudad de México.

18:35 | Joe Biden ya se dirige al aeropuerto

17:46 | Cuestionan al presidente López Obrador sobre tema migratorio y consultas energéticas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los migrantes enfrentan terribles riesgos al cruzar por el país, por lo que se procurará que las personas tengan una buena calidad de vida en sus países, para que la «migración sea opcional, no forzosa». Anunció que no se construirá ningún centro en el sureste para la migración, únicamente se ayudará a los extranjeros con albergues.

Reiteró que los programas sociales que su gobierno ha implementado sirven de apoyo para reducir los índices delictivos y de migración, ya que hay «oportunidades» en el país. Finalizó diciendo que no hay corrupción ni impunidad en el gobierno que encabeza, donde no existe la asociación delictuosa entre las autoridades y las organizaciones del crimen organizado.

17:40 | El Primer Ministro Justin Trudeau asegura que seguirá apoyando a Haití

Tras ser cuestionado sobre cómo su gobierno ayudará al gobierno de Haití, el Primer Ministro aseveró que su gobierno actuará como interlocutores de procesos políticos, aplicará sanciones contra las élites de la nación y apoyará para capacitar a la policía en favor del pueblo de aquella nación y su economía. Agregó que Canadá quiere ser un aliado con México y Estados Unidos para desarrollar cadenas de suministro, las cuales serán en bien de su prosperidad.

17:32 | Cuestionan al presidente Joe Biden por ser demasiado «blando» ante el tema migratorio

Luego de ser cuestionado sobre ser demasiado «blando» con respecto a la migración en Estados Unidos, el presidente Joe Biden aseguró que en los últimos años se han registrado los mayores flujos migratorios en el mundo. Aseveró que cuenta con una propuesta de reforma migratoria para beneficiar a países como Cuba Venezuela y Haití, esto con la intención de evitar que las personas quieran salir de sus países de origen. Puntualizó que su propuesta cuenta con el apoyo de legisladores.

17:18 | Mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador

Durante su mensaje a medios de comunicación, el mandatario mexicano comentó que durante la reunión se acordó la creación de un comité conjunto, el cual estará destinado a la sustitución de importaciones de América del norte, para procurar ser más autosuficientes y hace realidad el desarrollo, cooperación y bienestar de todos los países del continente. De acuerdo con López obrador cada país propondrá a 4 integrantes para el comité que estará conformado por un grupo de 12 especialistas conocedores del tema. México propondrá al canciller Marcelo Ebrard; al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; y al empresario Alfonso Romo Garza.

El mandatario mexicano sentenció que el tema migratorio fue tratado con amplitud y se lograron acuerdos en beneficio del pueblo. Detalló que los programas «Sembrando Vida» y «Jóvenes Construyendo el Futuro», que se han implementado en países de Centroamérica, han reducido el número de personas que intentan llegar a Estados Unidos; agregó que también han disminuido los índices de violencia entre los jóvenes.

Finalmente, el presidente agradeció al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por extender visas a los jornaleros que trabajan en el país. Por su parte, felicitó al presidente Joe Biden por ser el primer presidente, en mucho tiempo, que decide no construir ni un metro más del muro que divide la frontera; añadió que le pidió al presidente Biden que insista al Congreso de su país para regular la situación migratoria de mexicanos que viven en Estados Unidos y contribuyen a la economía de la nación.

17:11 | Mensaje del Primer Ministro Justin Trudeau

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, sentenció que su país, en conjunto con Estados Unidos y México, forman una de las economías más fuertes de la región. El mandatario habló sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de empoderar a niñas y mujeres indigenas y de comunidades originarias.

Justin Trudeau, expresó: “Se creará un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte, procurar ser cada vez más autosuficientes, así como para hacer realidad el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todos los países de nuestro continente”.

17:02 | Mensaje del presidente Joe Biden

En su mensaje a medios de comunicación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció la importancia de la relación trilateral entre las tres naciones; además, detalló que su prioridad es fortalecen la relación económica. “Somos más fuertes y mejores cuando trabajamos juntos. Hemos construido la fuerza laboral necesaria para el Siglo XXI. Queremos que norteamérica sea el lugar más competitivo, próspero y resiliente en todo el mundo”, detalló.

De igual manera, reiteró la importancia de su gobierno para combatir el tráfico de fentanilo. Aseguró que los tres países tienen como mayor fortaleza a sus pueblos, por lo que combatirán las desigualdades que enfrentan millones de personas: «es la mejor inversión que podemos hacer», dijo. Finalmente, el mandatario estadounidense puntualizó que «me honra contarlos como aliados y amigos para construir una visión compartida de América Latina.

16:10 | Alistan mensaje de los tres mandatarios en el Patio Central de Palacio Nacional

Integrantes del gabinete del Gobierno de México como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ya se encuentran en el Patio Central de Palacio Nacional, desde donde Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau emitirán un mensaje ante medios de comunicación. En breves minutos, los mandatarios dirigirán su mensaje a la población.

15:30 | Continúa el encuentro de líderes de América del Norte

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; Joe Biden, mandatario de Estados Unidos; y Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, continúan en el encuentro de líderes de América del Norte. Cabe mencionar que la reunión se realiza a puertas cerradas en Palacio Nacional, sin acceso a la prensa. Se espera que en las próximas horas los tres mandatarios dirijan un mensaje sobre los acuerdos firmados durante su encuentro.

The partnership between the United States, Mexico, and Canada makes our economies and supply chains stronger, our countries safer, and our people more prosperous.

Here’s to growing our cooperation for years to come. pic.twitter.com/MVQMZzduKa

— President Biden (@POTUS) January 10, 2023